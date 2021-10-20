Повернення легенди: Renault відродить культову модель у форматі електрокара

Renault 4 — наймасовіша модель в історії французької марки. Нове її покоління перетворять на недорогий електрокросовер.

Знаменитий Renault 4 отримає наступника. Культову модель відродять в 2023 або 2024 році, причому вона стане електричним кросовером. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Виробництво кросовера налагодять в Словенії Фото: carscoops.com

За попередніми даними, автомобіль назвуть Renault 4ever. Раніше французька компанія показала перші тизери кросовера і його комерційної вантажної версії. Незграбний дизайн виконаний в дусі знаменитого предка 1961 року випуску.

[ + – ] У моделі буде і вантажний комерційний варіант Фото: Renault

Відомо, що кросовер Renault 4ever побудують на новій платформі CMF-BEV, створеній спеціально для електромобілів. Її також буде використовувати електричний хетчбек Renault 5 — ще одна відроджена модель. Відомо, що обидва електрокари отримають недорогу нікель-марганцево-кобальтову батарею.

[ + – ] Електрокар отримає нікель-марганцево-кобальтову батарею Фото: Renault

Як і перший Renault 4, сучасний електромобіль обіцяє бути доступним. Базова його версія коштуватиме приблизно 20 тис. євро. Виробництво 4ever налагодять на підприємстві в Словенії, де за часів Югославії збирали і Renault 4.

[ + – ] Renault 4 — наймасовіша модель марки Фото: Renault

Renault 4 — наймасовіша модель в історії французької марки. З 1961 по 1994 рік випущено понад 8 мільйонів цих автомобілів. Вони зарекомендували себе, як дуже витривалі та невибагливі.

Раніше Фокус розповідав про комерційний варіант Renault Duster. Кросовер може перевозити півтонни вантажу.