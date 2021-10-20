Возвращение легенды: Renault возродит культовую модель в формате электрокара
Renault 4 – самая массовая модель в истории французской марки. Новое ее поколение превратят в недорогой электрокроссовер.
Знаменитый Renault 4 получит преемника. Культовую модель возродят в 2023 или 2024 году, причем она станет электрическим кроссовером. Об этом сообщает сайт Carscoops.
По предварительным данным, автомобиль назовут Renault 4ever. Ранее французская компания показала первые тизеры кроссовера и его коммерческой грузовой версии. Угловатый дизайн выполнен в духе знаменитого предка 1961 года выпуска.
Известно, что кроссовер Renault 4ever построят на новой платформе CMF-BEV, созданной специально для электромобилей. Ее также будет использовать электрический хэтчбек Renault 5 – еще одна возрожденная модель. Известно, что оба электрокара получат недорогую никель-марганцево-кобальтовую батарею.
Как и первый Renault 4, современный электромобиль обещает быть доступным. Базовая его версия обойдется примерно в 20 тыс. евро. Производство 4ever наладят на предприятии в Словении, где во времена Югославии собирали и Renault 4.
Renault 4 – самая массовая модель в истории французской марки. С 1961 по 1994 год выпущено свыше 8 миллионов этих автомобилей. Они зарекомендовали себя, как очень выносливые и неприхотливые.
Ранее Фокус рассказывал о коммерческом варианте Renault Duster. Кроссовер может перевозить полтонны груза.