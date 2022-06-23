Ретро-дизайн и 400 км запаса хода: Renault показали электрокар за 20 тысяч евро (фото)

Знаменитый Renault 5 возвращается в новом формате — это будет компактный и недорогой электромобиль. Продажи хэтчбека стартуют в 2024 году.

На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) демонстрируют не только эксклюзивные ретро-авто и суперкары. Именно здесь дебютировал недорогой электрокар Renault 5. Подробности модели раскрыли в пресс-службе французской компании.

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Новый Renault 5 ранее демонстрировали только на фото, а теперь впервые показали на публике. Электрокар поступит в продажу с 2024 года и будет весьма доступным – от 20 тыс. евро в базовой версии.

[ + – ] Дизайн выдержан в духе Renault 5 80-х годов Фото: Autocar

Электромобиль Renault 5 – современная версия знаменитой компактной модели 80-х. Угловатый дизайн современного хэтчбека выдержан в стиле знаменитого предка. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

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Оглашены и первые характеристики Renault 5. Его построят на платформе CMF-BEV, созданной специально для компактных электрокаров. Она позволяет снизить стоимость на треть по сравнению с Renault Zoe. В частности, удешевить авто помогает никель-марганец-кобальтовая батарея. Впрочем, запас хода не пострадает — в топовой версии он составит 400 км.

Мощность начального Renault 5 2024 неизвестна, но заявлено, что его флагманский спортивный вариант от Alpine получит 218-сильный электромотор, позаимствованный у Renault Megane E-Tech.

[ + – ] Продажи электрокара стартуют в 2024 году Фото: Autocar

Renault 5 — не единственная модель марки, которую возродят в формате электромобиля. На этой же платформе построят и новый Renault 4, причем он будет недорогим электрокроссовером.

Также Фокус сообщал, что электрокроссовером станет и новый Renault Scenic. Он появится в 2024 году.