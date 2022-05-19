Знаменитую модель Renault возродят в формате нетипичного электрокара (видео)
Renault Scenic вернется в 2024 году и станет электрическим кроссовером. Запас хода авто в топовой версии достигнет 800 км.
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Renault недавно объявили о прекращении выпуска минивэна Scenic, однако выяснилось, что модель уходит не на совсем. Уже в 2024 году она вернется, но уже как электрический кроссовер, а пока же представили его концепт Scenic Vision. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.
Renault Scenic 2024 – электрокроссовер на платформе CMF-B EV, которую также использует новый Megane E-Tech. Два авто схожи по дизайну – у них высокий капот и продолговатые фары. В то же время, кроссоверу добавили больше граней. Кроме того, он заметно крупнее собрата.
Размеры Renault Scenic 2024:
- Длина – 4490 мм
- Ширина – 1900 мм
- Высота – 1590 мм
У концепт-кара распашные двери, однако серийный кроссовер Renault не получит их. В салоне обращают на себя внимание оригинальные световые панели и компактный руль-штурвал. Около 70% материалов в конструкции поддаются вторичной переработке.
Силовая установка кроссовера – довольно нестандартная. Электромобиль Renault Scenic Vision оснащен 215-сильным мотором от того же Megane, однако батарея у него поменьше – на 40 кВт∙ч. Зато есть еще и водородные топливные ячейки, позволяющие увеличить запас хода примерно до 800 км и не зависеть от подзарядки. Как правило, электрокары оснащают либо батареей, либо водородными элементами, но в Renault решили объединить две технологии.
Впрочем, скорее всего, новый Renault Scenic все же дебютирует в чисто электрической версии, а водородный вариант появится несколько позже. В Renault Group взялись активно развивать водородные технологии и готовят целое семейство моделей с топливными ячейками.Важно
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