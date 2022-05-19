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Знаменитую модель Renault возродят в формате нетипичного электрокара (видео)

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Renault Scenic, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic
Фото: Renault | Renault Scenic ждет перезапуск в 2024 году

Renault Scenic вернется в 2024 году и станет электрическим кроссовером. Запас хода авто в топовой версии достигнет 800 км.

Renault недавно объявили о прекращении выпуска минивэна Scenic, однако выяснилось, что модель уходит не на совсем. Уже в 2024 году она вернется, но уже как электрический кроссовер, а пока же представили его концепт Scenic Vision. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.

Renault Scenic, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic
Концепт-кар получил распашные двери
Фото: Renault

Renault Scenic 2024 – электрокроссовер на платформе CMF-B EV, которую также использует новый Megane E-Tech. Два авто схожи по дизайну – у них высокий капот и продолговатые фары. В то же время, кроссоверу добавили больше граней. Кроме того, он заметно крупнее собрата.

Renault Scenic, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic
Руль кроссовера напоминает штурвал
Фото: Renault

Размеры Renault Scenic 2024:

  • Длина – 4490 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1590 мм
Renault Scenic, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic
В отделке использованы материалы, поддающиеся вторичной переработке
Фото: Renault

У концепт-кара распашные двери, однако серийный кроссовер Renault не получит их. В салоне обращают на себя внимание оригинальные световые панели и компактный руль-штурвал. Около 70% материалов в конструкции поддаются вторичной переработке.

Renault Scenic, новый Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic
Электромобиль получил одновременно аккумуляторную батареию и водородные топливные ячейки
Фото: Renault

Силовая установка кроссовера – довольно нестандартная. Электромобиль Renault Scenic Vision оснащен 215-сильным мотором от того же Megane, однако батарея у него поменьше – на 40 кВт∙ч. Зато есть еще и водородные топливные ячейки, позволяющие увеличить запас хода примерно до 800 км и не зависеть от подзарядки. Как правило, электрокары оснащают либо батареей, либо водородными элементами, но в Renault решили объединить две технологии.

Запас хода концепт-кара составляет около 800 км

Впрочем, скорее всего, новый Renault Scenic все же дебютирует в чисто электрической версии, а водородный вариант появится несколько позже. В Renault Group взялись активно развивать водородные технологии и готовят целое семейство моделей с топливными ячейками.

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