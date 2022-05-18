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Первая жертва санкций: единственный кроссовер Lada снимают с производства

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Lada XRay, новая Lada XRay, кроссовер Lada XRay, Lada XRay 2022
Фото: АВТОВАЗ | АвтоВАЗ отказывается от выпуска Lada XRay

Lada XRay невозможно выпускать в условиях дефицита импортных комплектующих. В линейке ВАЗ его может заменить новая бюджетная версия Нивы.

АвтоВАЗ начал сокращение модельного ряда. Первой моделью, которую отправят "на пенсию", станет кроссовер Lada XRay. Об этом пишет сайт Мотор.

Источники на заводе в Тольятти сообщают, что производство Lada XRay не будут возобновлять после запуска конвейера. Единственный кроссовер марки невозможно выпускать в условиях дефицита импортных комплектующих.

Lada XRay, новая Lada XRay, кроссовер Lada XRay, Lada XRay 2022
Производство Lada XRay невозможно без импортных комплектующих
Фото: АВТОВАЗ

Таким образом, XRay – первая Lada, ставшая жертвой санкций. Кроссовер ВАЗ построен на платформе Renault B0, а потому доля компонентов иностранного производства в этой модели очень большая – около 40%. В частности, тормозная система и рулевое управление XRay – практически полностью французские. То есть, выпустить упрощенную версию модели без импортных деталей невозможно.

А поскольку Renault Group продали АвтоВАЗ за 1 рубль и прекратили сотрудничество с российской компании, то и поставок комплектующих для сборки ждать не стоит. Последние кроссоверы Lada XRay выпускали уже без французской мультимедийной системы EnjoY Pro.

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К тому же, свою роль сыграл низкий спрос на кроссовер Lada. Появившаяся в 2015 году модель так и не стала популярной, а в последнее время ее продажи обвалились. Так в 2022 году продали всего около 3300 Lada XRay против 18,2 тысяч Vesta и 17,7 тысяч Granta.

Непосредственной замены для XRay не планируется. Ожидается, что нишу этой модели займет упрощенная версия Lada Niva Legend. Впрочем, и ее пока не выпускают: АвтоВАЗ снова продлил простой – на этот раз до 27 мая.

Ранее Фокус писал, что АвтоВАЗ планирует наладить выпуск Renault Duster под маркой Lada, однако эксперты скептически относятся к таким планам.