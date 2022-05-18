Первая жертва санкций: единственный кроссовер Lada снимают с производства

Lada XRay невозможно выпускать в условиях дефицита импортных комплектующих. В линейке ВАЗ его может заменить новая бюджетная версия Нивы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

АвтоВАЗ начал сокращение модельного ряда. Первой моделью, которую отправят "на пенсию", станет кроссовер Lada XRay. Об этом пишет сайт Мотор.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Источники на заводе в Тольятти сообщают, что производство Lada XRay не будут возобновлять после запуска конвейера. Единственный кроссовер марки невозможно выпускать в условиях дефицита импортных комплектующих.

[ + – ] Производство Lada XRay невозможно без импортных комплектующих Фото: АВТОВАЗ

Таким образом, XRay – первая Lada, ставшая жертвой санкций. Кроссовер ВАЗ построен на платформе Renault B0, а потому доля компонентов иностранного производства в этой модели очень большая – около 40%. В частности, тормозная система и рулевое управление XRay – практически полностью французские. То есть, выпустить упрощенную версию модели без импортных деталей невозможно.

А поскольку Renault Group продали АвтоВАЗ за 1 рубль и прекратили сотрудничество с российской компании, то и поставок комплектующих для сборки ждать не стоит. Последние кроссоверы Lada XRay выпускали уже без французской мультимедийной системы EnjoY Pro.

Важно

Прощай, автопром: Россия впервые за 75 лет полностью прекратила выпуск легковых машин

К тому же, свою роль сыграл низкий спрос на кроссовер Lada. Появившаяся в 2015 году модель так и не стала популярной, а в последнее время ее продажи обвалились. Так в 2022 году продали всего около 3300 Lada XRay против 18,2 тысяч Vesta и 17,7 тысяч Granta.

Непосредственной замены для XRay не планируется. Ожидается, что нишу этой модели займет упрощенная версия Lada Niva Legend. Впрочем, и ее пока не выпускают: АвтоВАЗ снова продлил простой – на этот раз до 27 мая.

Ранее Фокус писал, что АвтоВАЗ планирует наладить выпуск Renault Duster под маркой Lada, однако эксперты скептически относятся к таким планам.