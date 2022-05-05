Прощай, автопром: Россия впервые за 75 лет полностью прекратила выпуск легковых машин

Одновременно остановлены около десятка российских автозаводов. Причем рабочим "Автотора" предложили вместо сборки машин сажать картошку.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские заводы в мае перестали выпускать легковые автомобили. На данный момент ни на одном автосборочное предприятии не работает конвейер. Об этом сообщает сайт 5koleso.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Такая ситуация сложилась впервые за последние 75 лет. Одновременно остановлены около десятка российских автозаводов.

В частности, на майские "каникулы" минимум на 2-3 недели недавно ушли сразу четыре автомобильных предприятия – Haval, Mazda Sollers, УАЗ и "Автотор". Причем, рабочим последнего завода предложили сажать картошку вместо сборки машин.

[ + – ] АвтоВАЗ ненадолго возобновил работу и снова остановился Фото: АВТОВАЗ

Причины остановки этих предприятий называют разные: на одних заводах руководство признает нехватку комплектующих для сборки из-за санкций, на других – говорит о ремонте и отладке сборочного оборудования.

Не работает и АвтоВАЗ: по плану завод после 20-дневного простоя должны были запустить 24 апреля, но конвейеры в Тольятти проработали несколько дней и снова остановились – теперь до 16 мая. Там готовятся к выпуску "упрощенных" версий Lada Granta и Niva без ABS, подушек безопасности и современной электроники – их анонсируют с июня. А вот предприятие в Ижевске, где собирают Lada Vesta, остановилось до августа-сентября.

Важно

Токсичный актив: Renault продают АвтоВАЗ всего за один рубль

Остановка автозаводов и прекращение импорта привели к острому дефициту на авторынке и стремительному росту цен. Результатом стало падение продаж новых автомобилей в три раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее Фокус сообщал, что из-за санкций ВАЗ оказался не способен выпускать автомобили с автоматической КПП.