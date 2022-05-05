Прощай, автопром: Россия впервые за 75 лет полностью прекратила выпуск легковых машин
Одновременно остановлены около десятка российских автозаводов. Причем рабочим "Автотора" предложили вместо сборки машин сажать картошку.
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Российские заводы в мае перестали выпускать легковые автомобили. На данный момент ни на одном автосборочное предприятии не работает конвейер. Об этом сообщает сайт 5koleso.
Такая ситуация сложилась впервые за последние 75 лет. Одновременно остановлены около десятка российских автозаводов.
В частности, на майские "каникулы" минимум на 2-3 недели недавно ушли сразу четыре автомобильных предприятия – Haval, Mazda Sollers, УАЗ и "Автотор". Причем, рабочим последнего завода предложили сажать картошку вместо сборки машин.
Причины остановки этих предприятий называют разные: на одних заводах руководство признает нехватку комплектующих для сборки из-за санкций, на других – говорит о ремонте и отладке сборочного оборудования.
Не работает и АвтоВАЗ: по плану завод после 20-дневного простоя должны были запустить 24 апреля, но конвейеры в Тольятти проработали несколько дней и снова остановились – теперь до 16 мая. Там готовятся к выпуску "упрощенных" версий Lada Granta и Niva без ABS, подушек безопасности и современной электроники – их анонсируют с июня. А вот предприятие в Ижевске, где собирают Lada Vesta, остановилось до августа-сентября.Важно
Остановка автозаводов и прекращение импорта привели к острому дефициту на авторынке и стремительному росту цен. Результатом стало падение продаж новых автомобилей в три раза по сравнению с прошлым годом.
Ранее Фокус сообщал, что из-за санкций ВАЗ оказался не способен выпускать автомобили с автоматической КПП.