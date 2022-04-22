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Авто Российско-украинская война

Санкции против РФ поставили крест на производстве Lada с автоматом

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Лада с автоматом, Лада с АКПП, Lada с АКПП, Лада с автоматической КПП, Lada Vesta, Lada Granta
Фото: yandex | Lada с автоматом уже в дефиците у дилеров

АвтоВАЗ старается максимально упростить автомобили и отказывается даже от не самых современных технологий.

Автомобилей Лада с автоматической КПП в ближайшее время не будет. АвтоВАЗ на данный момент не способен выпускать версии с двумя педалями. Информацию официально подтвердили изданию Газета.ру представители автопроизводителя.

Купить Лада с автоматом уже очень сложно — они в дефиците у дилеров практически во всех российских автосалонах. И в ближайшие 1-2 года их поставки не планируются, ведь санкции против РФ сделали невозможным выпуск моделей Lada с АКПП.

Лада с автоматом, Лада с АКПП, Lada с АКПП, Лада с автоматической КПП, Lada Vesta, Lada Granta
Автоматические КПП Lada - импортные либо используют иностранныне компоненты
Фото: drive2.ru

Дело в том, что 4-ступенчатые автоматы для Lada Granta и бесступенчатые вариаторы Lada Vesta являются импортными – их поставляла японская компания Jatco. Lada Granta Cross и XRay оснащены 5-ступенчатым роботом, созданным совместно АвтоВАЗ и немецкой компанией ZF и использующим немецкие детали.

Напомним, ранее в АвтоВАЗ подтвердили разработку так называемых "упрощенных" моделей без импортной электроники. Из автомобилей "выбросят" ABS и ESP, а также снизят экологический класс двигателя до Евро-2 или даже Евро-0. Недавно в российское законодательство внесли изменения, разрешающие выпуск таких устаревших авто.

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На данный момент АвтоВАЗ простаивает – конвейеры останавливали в марте, а с 4 апреля персонал отправили в корпоративный отпуск. Запланированное на 25 апреля возобновление производства пока под вопросом.

Ранее Фокус сообщал, что российскому авторынку предрекают обвал на 70% до конца года.