Санкції проти РФ поставили хрест на виробництві Lada з автоматом

АвтоВАЗ намагається максимально спростити автомобілі та відмовляється навіть від найсучасніших технологій.

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Автомобілів "Лада" з автоматичною КПП найближчим часом не буде. АвтоВАЗ зараз не здатний випускати версії з двома педалями. Інформацію офіційно підтвердили виданню "Газета.ру" представники автовиробника.

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Лада з автоматом уже в дефіциті у дилерів майже в усіх вітчизняних автосалонах. І в найближчі 1-2 роки їх постачання не планується, адже санкції проти РФ унеможливили випуск моделей Lada з АКПП.

[ + – ] Автоматичні КПП Lada — імпортні або використовують іноземні компоненти Фото: drive2.ru

Справа в тому, що 4-ступінчасті автомати для Lada Granta та безступінчасті варіатори Lada Vesta є імпортними — їх постачала японська компанія Jatco. Lada Granta Cross та XRay оснащені 5-ступінчастим роботом, створеним спільно АвтоВАЗ і німецькою компанією ZF та використовуючи німецькі деталі.

Нагадаємо, раніше в АвтоВАЗ підтвердили розробку так званих "спрощених" моделей без імпортної електроніки. З автомобілів "викинуть" ABS та ESP, а також знизять екологічний клас двигуна до Євро-2 або навіть Євро-0. Нещодавно в російське законодавство внесли зміни, що дозволяють випуск таких застарілих автомобілів.

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Зростання цін і заводи, що простоюють: авторинок РФ продовжує лихоманити

Наразі АвтоВАЗ простоює — конвеєри зупиняли у березні, а з 4 квітня персонал відправили у корпоративну відпустку. Заплановане на 25 квітня поновлення виробництва поки що під питанням.

Раніше Фокус повідомляв, що російському авторинку пророкують обвал на 70% до кінця року.