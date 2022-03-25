Назад у 90-ті: ВАЗ готується випускати авто без ABS та іншої сучасної електроніки

Нові Lada в дешевих версіях не будуть оснащувати ABS та ESP, проте просто так відмовитися від цих систем не вдасться.

АвтоВАЗ має намір поставити на конвеєр спрощені версії автомобілів без імпортної електроніки. Таким чином підприємство хоче повернутися до роботи в умовах санкцій та нестачі комплектувальних деталей. Про це повідомляє Мотор.

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Саме електроніка в моделях ВАЗ є переважно імпортною та її дефіцит особливо гострий. Багато великих постачальників автокомпонентів підтримали санкції і залишили російський ринок, а налагодити імпортозаміщення в найближчому майбутньому неможливо.

[ + – ] Lada Largus, Vesta та XRay неможливо випускати без ABS Фото: Аргументы и факты

Насамперед, йдеться про компанію Bosch, яка постачала блоки ABS та системи стабілізації ESP. Саме від цих систем і відмовляться у спрощених версіях АВТОВАЗ, а ще стане менше електронних опцій. Подібні модифікації можуть з'явитися незабаром у Lada Granta та Ниви.

А ось з Lada Vesta, XRay та Largus складніше, адже вони спроєктовані на більш сучасній платформі Renault-Nissan B0, у якій ABS є обов'язковою, і відмовитися від неї неможливо без серйозної обробки конструкції.

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Крім того, технічний регламент Митного союзу "Про безпеку колісних транспортних засобів" заборонив країнам-членам випуск автомобілів без ABS ще з 1 січня 2016 року. Вимоги техрегламенту доведеться переглядати, що також триватиме певний час.

Наразі підприємства АвтоВАЗ постачають – конвеєри планують запустити 28 березня, проте вже 4 квітня зупинять та відправлять весь персонал у відпустку до 24 квітня. А з 6 червня підприємства переходять на 4-денний робочий тиждень.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault знову зупинили московський завод. Підприємство пропрацювало лише три дні.