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Авто Російсько-українська війна

Санкції подіяли: в РФ різко подорожчали автомобілі

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Фото: Freepik | За місяць нові авто на російському ринку подорожчали на 30-60%

Стрімке зростання цін зазначено як у новому, так і в уживаному сегментах.

За останній місяць на російському авторинку різко зросли ціни. Автомобілі дорожчають небаченими темпами, і причиною цього є саме санкції проти РФ. Про це пише видання "Ведомости".

Нові автомобілі різних брендів подорожчали на 30-60%. Зазначається, що хоча 83% машин на ринку — місцевого збирання, але частка імпортних комплектувальних велика у всіх моделях, без винятку. Їх закуповують за валюту, а курс рубля різко обвалився завдяки санкціям.

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Вживані авто дорожчають не так швидко, як нові
Фото: auto.ria.com

До того ж, санкції та нестача імпортних компонентів зупинили практично всі російські автозаводи. Навіть АвтоВАЗ не може продовжувати повноцінну роботу. Через це на ринку вже відчувається дефіцит авто.

Ціни на вживані авто також зросли, хоч і не так швидко, як на нові машини. За останні два тижні вони подорожчали на 15-32%:

  • BMW +32%;
  • Mercedes-Benz +32%;
  • Toyota +28%;
  • Nissan +25%;
  • Kia +24%;
  • Skoda +24%;
  • Volkswagen +24%;
  • Hyundai +21%;
  • Ford +18%;
  • Lada +15%.
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Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на авто в РФ зростатимуть, а дефіцит нових машин — посилюватиметься.

Раніше Фокус повідомляв, що російський ринок залишають провідні світові виробники автомобільних шин. Вони припиняють продажі та зупиняють складальні підприємства.