Провідні світові виробники шин покидають російський ринок

Відомі шинні бренди не будуть виробляти та продавати продукцію в Росії.

Слідом за виробниками автомобілів і запчастин до них російський ринок почали покидати виробники шин. Про припинення бізнесу в РФ оголосили одразу кілька великих компаній.

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Першими про відхід із Росії заявили в Continental. Керівництво компанії припинило імпорт та експорт продукції в РФ, а також зупинило завод у Калузі, де випускали шини й автозапчастини. На російських підприємствах Continental працюють 1 300 людей.

[ + – ] Великі шинні заводи в Росії зупинилися Фото: Michelin

Потім про зупинку заводу в Ульяновську з 18 березня і припинення постачання шин до РФ повідомили в Bridgestone. Японський гігант також відмовився інвестувати в російське підприємство.

Тепер ініціативу конкурентів підтримали в Michelin — французький концерн відмовився від бізнесу в країні, яка розв'язала війну в Україні. Підприємство Michelin у підмосковному Давидовому зупинилося і 750 його співробітників втратили роботу. Імпорт шин в РФ також припинено.

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Варто зазначити, що Michelin стали першим іноземним виробником шин, який відкрив завод у Росії. Підприємство запрацювало в 2004 році, а його потужності дозволяли щороку випускати 1,5-2 млн шин. На російський ринок припадає 2% всіх продажів Michelin.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Renault боїться залишати ринок РФ, і причина вже відома.