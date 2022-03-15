Санкції проти Білорусі зупинили новий автозавод

Підприємство "БелДжи" займалося збиранням китайських Geely. Санкції це унеможливили.

У Білорусі зупиняють єдиний завод із випуску легкових автомобілів. Підприємство "БелДжи" у Борисові не працюватиме з 16 березня мінімум до 1 квітня. Про це повідомляє onliner.by.

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"БелДжи" — спільне підприємство БеЛАЗа та концерну Geely, засноване у 2011 році. Воно займається великовузловим складанням декількох моделей Geely з машинокомплектів, що поставляються з Китаю. Наразі підприємство випускає Geely Atlas, Coolray, GS та Tugella. За 2021 рік вироблено близько 10 тис. автомобілів.

[ + – ] Підприємство не працюватиме мінімум до 1 квітня Фото: minsk

Санкції проти Білорусі унеможливили постачання машинокомплектів. Справа в тому, що возили їх морем до литовського порту Клайпеда, а звідти перевозили до Борисова. Тепер транспортування через Литву неможливе.

Персонал "Белджи" відправили у відпустку. На підприємстві числяться 1400 співробітників.

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Geely не планує залишати білоруський та російський ринки, однак у китайського концерну виникли проблеми з постачанням авто до РФ. Наразі відчувається брак нових Geely на складах.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ дозволили зупинити "АвтоВАЗ". Виявилося, що в різних моделях Lada від 20 до 40% іноземних комплектувальних деталей.