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Авто Російсько-українська війна

Санкції проти Білорусі зупинили новий автозавод

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БелДжи, виробництво Geely, Geely Atlas, Geely Tugella, санкції проти Білорусі
Фото: minsk | У Борисові випускали кілька моделей Geely

Підприємство "БелДжи" займалося збиранням китайських Geely. Санкції це унеможливили.

У Білорусі зупиняють єдиний завод із випуску легкових автомобілів. Підприємство "БелДжи" у Борисові не працюватиме з 16 березня мінімум до 1 квітня. Про це повідомляє onliner.by.

"БелДжи" — спільне підприємство БеЛАЗа та концерну Geely, засноване у 2011 році. Воно займається великовузловим складанням декількох моделей Geely з машинокомплектів, що поставляються з Китаю. Наразі підприємство випускає Geely Atlas, Coolray, GS та Tugella. За 2021 рік вироблено близько 10 тис. автомобілів.

БелДжи, виробництво Geely, Geely Atlas, Geely Tugella, санкції проти Білорусі
Підприємство не працюватиме мінімум до 1 квітня
Фото: minsk

Санкції проти Білорусі унеможливили постачання машинокомплектів. Справа в тому, що возили їх морем до литовського порту Клайпеда, а звідти перевозили до Борисова. Тепер транспортування через Литву неможливе.

Персонал "Белджи" відправили у відпустку. На підприємстві числяться 1400 співробітників.

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Geely не планує залишати білоруський та російський ринки, однак у китайського концерну виникли проблеми з постачанням авто до РФ. Наразі відчувається брак нових Geely на складах.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ дозволили зупинити "АвтоВАЗ". Виявилося, що в різних моделях Lada від 20 до 40% іноземних комплектувальних деталей.