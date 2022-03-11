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Авто Російсько-українська війна

Україна розпочала конфіскацію авто з РФ та Білорусі: вже вилучили десятки машин

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Фото: Чернівецька ОДА | Вилучені авто слугуватимуть Україні

Митниця вилучає вантажні автомобілі та передає їх армії та організаціям, що розвозять гуманітарну допомогу.

В Україні розпочали конфіскацію автомобілів на російській та білоруській реєстрації. Причому вже вилучили майже три десятки вантажних авто. Про це свідчить статистика Державної митної служби.

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Уже конфіскували понад два десятки вантажних автомобілів
Фото: Чернівецька ОДА

Як відомо, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Він дозволяє конфіскацію майна з країни-агресора для потреб України та поширюється, зокрема, і на автомобілі.

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Зокрема, три автопоїзди на російських номерах конфіскувала митниця у Чернівецькій області. Тепер вантажні Mercedes-Benz, MAN і Renault потрудяться на благо України — їх планують використовувати для перевезення гуманітарних вантажів у прифронтові райони.

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У Чернівецькій області кофіскували три автопоїзди
Фото: Чернівецька ОДА

А на пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні під час спроби виїзду було затримано 25 фур, що належать білоруській компанії. Спочатку автомобілі відправили до відстійника, а потім передали українським водіям і видали власникам документ про конфіскацію. Вантажівки тепер допомагатимуть українській армії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні полегшили ввезення євроблях, призначених для армії та тероборони. Вони проходитимуть митницю за спеціальною процедурою.