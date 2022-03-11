Украина начала конфискацию авто из РФ и Беларуси: уже изъяли десятки машин

Таможня изымает грузовые автомобили и передает их армии и организациям, развозящим гуманитарную помощь.

В Украине приступили к конфискации автомобилей на российской и белорусской регистрации. Причем, уже изъяли почти три десятка грузовых авто. Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

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[ + – ] Уже конфисковали более двух десятков грузовых автомобилей Фото: Чернівецька ОДА

Как известно, 3 марта Верховная Рада приняла закон №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Он разрешает конфискацию имущества из страны-агрессора для потребностей Украины и распространяется, в том числе, и на автомобили.

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Украинским водителям облегчили выезд за границу: на кого распространяются новые правила

В частности, три автопоезда на российских номерах конфисковала таможня в Черновицкой области. Теперь грузовые Mercedes-Benz, MAN и Renault потрудятся на благо Украины – их планируют использовать для развозки гуманитарных грузов в прифронтовые районы.

[ + – ] В Черновицкой области кофисковали три автопоезда Фото: Чернівецька ОДА

А на пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе при попытке выезда были задержаны 25 фур, принадлежащих белорусской кампании. Сначала автомобили отправили в отстойник, а затем передали украинским водителям и выдали владельцам документ о конфискации. Грузовики теперь будут помогать украинской армии.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине облегчили ввоз евроблях, предназначенных для армии и теробороны. Они будут проходить таможню по специальной процедуре.