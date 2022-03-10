Украинским водителям облегчили выезд за границу: на кого распространяются новые правила
Правительство решило наладить поставки важных грузов и ввело новые правила для перевозчиков.
В Украине упростили пересечение границы для водителей грузового и железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, чтобы наладить международную логистику.
Упрощенные правила действуют для водителей в возрасте 18-60 лет, которые осуществляют:
- международные грузовые перевозки;
- перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
- транспортировку медицинских грузов;
- перевозку гуманитарной помощи.
Чтобы получить разрешение, необходимо обратиться в Министерство инфраструктуры или в местную военную администрацию. Если у перевозчиков уже есть лицензия на международные перевозки, то можно подать уведомление в письменном виде или воспользоваться электронным кабинетом перевозчика в системе "Шлях". В Мининфраструктуры обязались оформлять документы в течении двух часов.
Если водитель военнообязанный, то необходимо отправить письмо на адрес [email protected]. В нем следует указать такую информацию:
- фамилия, имя и отчество водителя, год рождения, воинское звание, военно-учетная специальность и ее номер;
- название и адрес предприятия, учреждения или организации;
- названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению предприятия);
- названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению военнообязанного на военном учете).
Для гуманитарной помощи предусмотрен телефон горячей линии 044 334-43-04.
Кроме того, теперь отслеживать очереди на границе можно онлайн на специальной карте. Там отображена актуальная информация по каждому пункту пропуска.
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