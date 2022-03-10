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Украинским водителям облегчили выезд за границу: на кого распространяются новые правила

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выезд за границу, пересечение границы, перевозка грузов, очереди на границе
Фото: Фіртка | Упрощенные правила действуют для водителей в возрасте 18-60 лет

Правительство решило наладить поставки важных грузов и ввело новые правила для перевозчиков.

В Украине упростили пересечение границы для водителей грузового и железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, чтобы наладить международную логистику.

Упрощенные правила действуют для водителей в возрасте 18-60 лет, которые осуществляют:

  • международные грузовые перевозки;
  • перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
  • транспортировку медицинских грузов;
  • перевозку гуманитарной помощи.
выезд за границу, пересечение границы, перевозка грузов, очереди на границе
За очередями на границе можно следить онлайн
Фото: Google Maps / скриншот

Чтобы получить разрешение, необходимо обратиться в Министерство инфраструктуры или в местную военную администрацию. Если у перевозчиков уже есть лицензия на международные перевозки, то можно подать уведомление в письменном виде или воспользоваться электронным кабинетом перевозчика в системе "Шлях". В Мининфраструктуры обязались оформлять документы в течении двух часов.

Если водитель военнообязанный, то необходимо отправить письмо на адрес [email protected]. В нем следует указать такую информацию:

  • фамилия, имя и отчество водителя, год рождения, воинское звание, военно-учетная специальность и ее номер;
  • название и адрес предприятия, учреждения или организации;
  • названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению предприятия);
  • названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению военнообязанного на военном учете).
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Для гуманитарной помощи предусмотрен телефон горячей линии 044 334-43-04.

Кроме того, теперь отслеживать очереди на границе можно онлайн на специальной карте. Там отображена актуальная информация по каждому пункту пропуска.

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