Украинским водителям облегчили выезд за границу: на кого распространяются новые правила

Правительство решило наладить поставки важных грузов и ввело новые правила для перевозчиков.

В Украине упростили пересечение границы для водителей грузового и железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, чтобы наладить международную логистику.

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Упрощенные правила действуют для водителей в возрасте 18-60 лет, которые осуществляют:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

транспортировку медицинских грузов;

перевозку гуманитарной помощи.

[ + – ] За очередями на границе можно следить онлайн Фото: Google Maps / скриншот

Чтобы получить разрешение, необходимо обратиться в Министерство инфраструктуры или в местную военную администрацию. Если у перевозчиков уже есть лицензия на международные перевозки, то можно подать уведомление в письменном виде или воспользоваться электронным кабинетом перевозчика в системе "Шлях". В Мининфраструктуры обязались оформлять документы в течении двух часов.

Если водитель военнообязанный, то необходимо отправить письмо на адрес [email protected]. В нем следует указать такую информацию:

фамилия, имя и отчество водителя, год рождения, воинское звание, военно-учетная специальность и ее номер;

название и адрес предприятия, учреждения или организации;

названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению предприятия);

названия территориального центра комплектации и социальной поддержки (по местонахождению военнообязанного на военном учете).

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Для гуманитарной помощи предусмотрен телефон горячей линии 044 334-43-04.

Кроме того, теперь отслеживать очереди на границе можно онлайн на специальной карте. Там отображена актуальная информация по каждому пункту пропуска.

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