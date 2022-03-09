Как передвигаться на автомобиле во время военного положения - рекомендации правительства
Для водителей выработали советы по езде во время войны и проезду блокпостов.
За последнее время хаоса на дорогах Украины стало меньше, чем в первые дни войны. Тем не менее, пробки на трассах – не редкость, да и о мерах предосторожности не стоит забывать. Рекомендации мининфраструктуры для водителей опубликовал в Facebook замминистра Мустафа Найем.
Мустафа Найем отмечает, что из-за потока транспорта и многочисленных блокпостов логистика в Украине осложнена. В скором времени мининфраструктуры выйдет с комплексным решением проблемы, а пока водителей просят соблюдать простые правила:
- Пропускайте вперед грузовики с продовольством. Теперь это одна из главных задач правительства: обеспечить все населенные пункты едой.
- По возможности выбирайте железную дорогу для путешествия. Укрзализныця работает в усиленном режиме эвакуации;
- Планируйте маршрут. Разбейте дорогу на участки менее 200-300 км на один день пути;
- Используйте региональные дороги для объездов, это позволит разгрузить магистрали для снабжения топливом и продуктами;
- Планируйте ночевку заранее, свяжитесь с местными волонтерами в чатах, или спросите при въезде в город;
- Держите запас топлива, расход может быть в два-три раза больше нормы;
- Будьте вежливы, по возможности пропускайте грузовой транспорт. Каждый грузовик сегодня доставляет топливо, провизию, медикаменты в наши города.
- Замминистра инфраструтуры подчеркивает, что враг рассчитывает на панику. Задача власти сохранить цепочки поставок как на фронт, так и в населенные пункты.
Ранее свои рекомендации выпустили и в Национальной полиции. Водителям рекомендуют взять с собой в поездку такие вещи:
- Одеяла и спальники на каждого пассажира, каремат, аптечку, воду (2-3 литра на каждого);
- Зарядки, пауэр-банки;
- Домкрат, ключи, огнетушитель, электрические "крокодилы" для зарядки аккумулятора;
- Перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;
- Канистру с топливом, запасное колесо, походную лопату;
- Запас антифриза, масла, тормозной жидкости;
- Буксировочный трос, компрессор для подкачки шин.
Также полицейские опубликовали правила проезда блокпостов:
- Разговаривайте с военными вежливо;
- Выключите свет фар;
- Заранее снизьте скорость;
- Подготовьте документы;
- Снимите видеорегистратор, не пытайтесь записать разговор с военными на телефон;
- Следуйте указаниям проверяющего;
- В случае требования, покажите багажник, содержимое авто.
Ранее Фокус сообщал, что у нетрезвых водителей начали отбирать авто на нужды армии.