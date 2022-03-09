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Как передвигаться на автомобиле во время военного положения - рекомендации правительства

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военное положение, правила проезда блокпоста, блокпосты в Украине, ограничения передвижения
Фото: 24 канал | Волителям рекомендуют пропускать грузовики и соблюдать правила проезда блокпостов

Для водителей выработали советы по езде во время войны и проезду блокпостов.

За последнее время хаоса на дорогах Украины стало меньше, чем в первые дни войны. Тем не менее, пробки на трассах – не редкость, да и о мерах предосторожности не стоит забывать. Рекомендации мининфраструктуры для водителей опубликовал в Facebook замминистра Мустафа Найем.

Мустафа Найем отмечает, что из-за потока транспорта и многочисленных блокпостов логистика в Украине осложнена. В скором времени мининфраструктуры выйдет с комплексным решением проблемы, а пока водителей просят соблюдать простые правила:

  • Пропускайте вперед грузовики с продовольством. Теперь это одна из главных задач правительства: обеспечить все населенные пункты едой.
  • По возможности выбирайте железную дорогу для путешествия. Укрзализныця работает в усиленном режиме эвакуации;
  • Планируйте маршрут. Разбейте дорогу на участки менее 200-300 км на один день пути;
  • Используйте региональные дороги для объездов, это позволит разгрузить магистрали для снабжения топливом и продуктами;
  • Планируйте ночевку заранее, свяжитесь с местными волонтерами в чатах, или спросите при въезде в город;
  • Держите запас топлива, расход может быть в два-три раза больше нормы;
  • Будьте вежливы, по возможности пропускайте грузовой транспорт. Каждый грузовик сегодня доставляет топливо, провизию, медикаменты в наши города.
  • Замминистра инфраструтуры подчеркивает, что враг рассчитывает на панику. Задача власти сохранить цепочки поставок как на фронт, так и в населенные пункты.

Ранее свои рекомендации выпустили и в Национальной полиции. Водителям рекомендуют взять с собой в поездку такие вещи:

  • Одеяла и спальники на каждого пассажира, каремат, аптечку, воду (2-3 литра на каждого);
  • Зарядки, пауэр-банки;
  • Домкрат, ключи, огнетушитель, электрические "крокодилы" для зарядки аккумулятора;
  • Перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет;
  • Канистру с топливом, запасное колесо, походную лопату;
  • Запас антифриза, масла, тормозной жидкости;
  • Буксировочный трос, компрессор для подкачки шин.
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Также полицейские опубликовали правила проезда блокпостов:

  • Разговаривайте с военными вежливо;
  • Выключите свет фар;
  • Заранее снизьте скорость;
  • Подготовьте документы;
  • Снимите видеорегистратор, не пытайтесь записать разговор с военными на телефон;
  • Следуйте указаниям проверяющего;
  • В случае требования, покажите багажник, содержимое авто.

Ранее Фокус сообщал, что у нетрезвых водителей начали отбирать авто на нужды армии.