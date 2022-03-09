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Як пересуватися на автомобілі під час воєнного стану — рекомендації уряду

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військовий стан, правила проїзду блокпоста, блокпости в Україні, обмеження пересування
Фото: 24 канал | Власникам рекомендують пропускати вантажівки та дотримуватися правил проїзду блокпостів

Для водіїв розробили поради щодо їзди під час війни та проїзду блокпостів.

Останнім часом хаосу на дорогах України поменшало, ніж у перші дні війни. Тим не менш, затори на трасах — не рідкість, та й про запобіжні заходи не варто забувати. Рекомендації Мінінфраструктури для водіїв опублікував у Facebook замміністра Мустафа Найєм.

Мустафа Найєм зазначає, що через потік транспорту та численні блокпости логістика в Україні ускладнена. Незабаром Мінінфраструктури вийде з комплексним вирішенням проблеми, а поки що водіїв просять дотримуватись простих правил:

  • пропускайте вперед вантажівки з продовольством. Тепер це одне з головних завдань уряду: забезпечити усі населені пункти їжею;
  • за можливості вибирайте залізницю для подорожі. Укрзалізниця працює у посиленому режимі евакуації;
  • плануйте маршрут. Розбийте дорогу на ділянки менше 200-300 км на день шляху;
  • використовуйте регіональні дороги для об'їздів, це дозволить розвантажити магістралі для постачання палива та продуктів;
  • плануйте ночівлю заздалегідь, зв'яжіться з місцевими волонтерами в чатах, або спитайте при в'їзді до міста;
  • тримайте запас палива, витрата може бути в два-три рази більша за норму;
  • будьте ввічливими, за можливості пропускайте вантажний транспорт. Кожна вантажівка сьогодні доставляє паливо, провізію, медикаменти до наших міст;
  • заступник міністра інфраструктури наголошує, що ворог розраховує на паніку. Завдання влади зберегти ланцюжки поставок як на фронт, так і в населені пункти.

Раніше свої рекомендації випустили в Національній поліції. Водіям рекомендують взяти із собою у поїздку такі речі:

  • ковдри та спальники на кожного пасажира, каремат, аптечку, воду (2-3 літри на кожного);
  • зарядки, павер-банки;
  • домкрат, ключі, вогнегасник, електричні крокодили для зарядки акумулятора;
  • рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет;
  • каністру з паливом, запасне колесо, похідну лопату;
  • запас антифризу, мастила, гальмівної рідини;
  • буксирувальний трос, компресор для підкачування шин.
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Також поліцейські опублікували правила проїзду блокпостів:

  • розмовляйте з військовими ввічливо;
  • вимкніть світло фар;
  • заздалегідь зменште швидкість;
  • підготуйте документи;
  • зніміть відеореєстратор, не намагайтеся записати розмову із військовими на телефон;
  • дотримуйтесь вказівок перевіряльника;
  • у разі вимоги покажіть багажник, вміст авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в нетверезих водіїв почали забирати авто на потреби армії.