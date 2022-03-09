Як пересуватися на автомобілі під час воєнного стану — рекомендації уряду

Для водіїв розробили поради щодо їзди під час війни та проїзду блокпостів.

Останнім часом хаосу на дорогах України поменшало, ніж у перші дні війни. Тим не менш, затори на трасах — не рідкість, та й про запобіжні заходи не варто забувати. Рекомендації Мінінфраструктури для водіїв опублікував у Facebook замміністра Мустафа Найєм.

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Мустафа Найєм зазначає, що через потік транспорту та численні блокпости логістика в Україні ускладнена. Незабаром Мінінфраструктури вийде з комплексним вирішенням проблеми, а поки що водіїв просять дотримуватись простих правил:

пропускайте вперед вантажівки з продовольством. Тепер це одне з головних завдань уряду: забезпечити усі населені пункти їжею;

за можливості вибирайте залізницю для подорожі. Укрзалізниця працює у посиленому режимі евакуації;

плануйте маршрут. Розбийте дорогу на ділянки менше 200-300 км на день шляху;

використовуйте регіональні дороги для об'їздів, це дозволить розвантажити магістралі для постачання палива та продуктів;

плануйте ночівлю заздалегідь, зв'яжіться з місцевими волонтерами в чатах, або спитайте при в'їзді до міста;

тримайте запас палива, витрата може бути в два-три рази більша за норму;

будьте ввічливими, за можливості пропускайте вантажний транспорт. Кожна вантажівка сьогодні доставляє паливо, провізію, медикаменти до наших міст;

заступник міністра інфраструктури наголошує, що ворог розраховує на паніку. Завдання влади зберегти ланцюжки поставок як на фронт, так і в населені пункти.

Раніше свої рекомендації випустили в Національній поліції. Водіям рекомендують взяти із собою у поїздку такі речі:

ковдри та спальники на кожного пасажира, каремат, аптечку, воду (2-3 літри на кожного);

зарядки, павер-банки;

домкрат, ключі, вогнегасник, електричні крокодили для зарядки акумулятора;

рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет;

каністру з паливом, запасне колесо, похідну лопату;

запас антифризу, мастила, гальмівної рідини;

буксирувальний трос, компресор для підкачування шин.

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Також поліцейські опублікували правила проїзду блокпостів:

розмовляйте з військовими ввічливо;

вимкніть світло фар;

заздалегідь зменште швидкість;

підготуйте документи;

зніміть відеореєстратор, не намагайтеся записати розмову із військовими на телефон;

дотримуйтесь вказівок перевіряльника;

у разі вимоги покажіть багажник, вміст авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в нетверезих водіїв почали забирати авто на потреби армії.