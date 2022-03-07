Как купить авто в Украине во время войны – разъяснение Кабмина

Кабинет Министров урегулировал процедуру покупки-продажи авто во время военного положения.

Военное положение не запрещает покупать и продавать автомобили. Регламентирует эту процедуру постановление Кабинета Министров №190, принятое 4 марта 2022 года.

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В постановлении указано, что приобретенные или ввезенные в Украину во время войны автомобили необходимо будет зарегистрировать в течении 90 дней после окончания режима военного положения.

[ + – ] Купить авто во время военного положения возможно, а зарегистрировать - нет Фото: Freepik

"Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее регионах субъекты хозяйствования в течение девяноста дней обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации транспортных средств и их составных частей, имеющих идентификационные номера, в электронные реестры", — указано в документе.

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Как известно, сервисные центры МВД прекратили работу на время военного положения, а потому поставить купленное авто на учет сейчас не представляется возможным. Поэтому покупателям и дали отсрочку. Ранее по этой же причине было решено разрешить использовать просроченные водительские права – обменять их можно будет после отмены военного положения.

Также Фокус писал, что крупный украинский автозавод полностью прекратил работу и превратился в центр для беженцев.