Российские военные угоняют машины из автосалонов, чтобы проникнуть в Киев и Одессу
Угнанные автомобили на украинских номерах могут использовать для совершения диверсий и терактов.
В Киев и Одессу пытаются проникнуть российские ДРГ. Диверсанты планируют использовать автомобили, угнанные из автосалонов в захваченных городах. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Сообщается, что это новая тактика войск страны-агрессора. Случаи угона российскими военными машин прямо из автосалонов стали особенном частыми в последнее время.
Поскольку у машин украинские номера разных регионов, то переодетые в гражданскую одежду ДРГ могут использовать их для того, чтобы проехать в другие города для совершения терактов или диверсий.
Названы и номера авто, вызывающие подозрения. Преимущественно речь идет об автомобилях Toyota и Lexus:
- КА3714ЕВ – Toyota RAV4
- КА7634НТ – Toyota RAV4
- KA1517AT – Toyota RAV4
- AA2652XІ – Toyota Proace
- КА0914СК – Toyota C-HR
- КА0529АО – Toyota Land Cruiser Prado
- КА9341ЕК – Toyota Land Cruiser Prado
- КА7925ВС – Toyota Hillux
- КА9688АР – Lexus LX450d
Граждан просят обратить внимание на подозрительные автомобили.
Ранее Фокус сообщал, что у нетрезвых водителе решили отбирать автомобили. Их направят на нужды ВСУ и терробороны.