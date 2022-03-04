Российские военные угоняют машины из автосалонов, чтобы проникнуть в Киев и Одессу

Угнанные автомобили на украинских номерах могут использовать для совершения диверсий и терактов.

В Киев и Одессу пытаются проникнуть российские ДРГ. Диверсанты планируют использовать автомобили, угнанные из автосалонов в захваченных городах. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Сообщается, что это новая тактика войск страны-агрессора. Случаи угона российскими военными машин прямо из автосалонов стали особенном частыми в последнее время.

Поскольку у машин украинские номера разных регионов, то переодетые в гражданскую одежду ДРГ могут использовать их для того, чтобы проехать в другие города для совершения терактов или диверсий.

[ + – ] Номера некоторых угнанных автомобилей установлены Фото: Facebook/СНБО Украины

Названы и номера авто, вызывающие подозрения. Преимущественно речь идет об автомобилях Toyota и Lexus:

КА3714ЕВ – Toyota RAV4

КА7634НТ – Toyota RAV4

KA1517AT – Toyota RAV4

AA2652XІ – Toyota Proace

КА0914СК – Toyota C-HR

КА0529АО – Toyota Land Cruiser Prado

КА9341ЕК – Toyota Land Cruiser Prado

КА7925ВС – Toyota Hillux

КА9688АР – Lexus LX450d

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Граждан просят обратить внимание на подозрительные автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что у нетрезвых водителе решили отбирать автомобили. Их направят на нужды ВСУ и терробороны.