UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Военная агрессия России Военное положение в Украине Российско-украинская война

Российские военные угоняют машины из автосалонов, чтобы проникнуть в Киев и Одессу

584
ДРГ, диверсанты, российские диверсанты, угон авто, Toyota RAV4, Toyota C-HR, Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Toyota | Большинство идентифицированных угнанных авто - Toyota

Угнанные автомобили на украинских номерах могут использовать для совершения диверсий и терактов.

В Киев и Одессу пытаются проникнуть российские ДРГ. Диверсанты планируют использовать автомобили, угнанные из автосалонов в захваченных городах. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Сообщается, что это новая тактика войск страны-агрессора. Случаи угона российскими военными машин прямо из автосалонов стали особенном частыми в последнее время.

Поскольку у машин украинские номера разных регионов, то переодетые в гражданскую одежду ДРГ могут использовать их для того, чтобы проехать в другие города для совершения терактов или диверсий.

ДРГ, диверсанты, российские диверсанты, угон авто, Toyota RAV4, Toyota C-HR, Toyota Land Cruiser Prado
Номера некоторых угнанных автомобилей установлены
Фото: Facebook/СНБО Украины

Названы и номера авто, вызывающие подозрения. Преимущественно речь идет об автомобилях Toyota и Lexus:

  • КА3714ЕВ – Toyota RAV4
  • КА7634НТ – Toyota RAV4
  • KA1517AT – Toyota RAV4
  • AA2652XІ – Toyota Proace
  • КА0914СК – Toyota C-HR
  • КА0529АО – Toyota Land Cruiser Prado
  • КА9341ЕК – Toyota Land Cruiser Prado
  • КА7925ВС – Toyota Hillux
  • КА9688АР – Lexus LX450d
Важно
Санкции против РФ работают: АвтоВАЗ полностью остановит производство
Санкции против РФ работают: АвтоВАЗ полностью остановит производство

Граждан просят обратить внимание на подозрительные автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что у нетрезвых водителе решили отбирать автомобили. Их направят на нужды ВСУ и терробороны.