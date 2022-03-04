Санкции против РФ работают: АвтоВАЗ полностью остановит производство

Крупнейший российский автопроизводитель уже ощутил влияние санкций. ВАЗ остановит выпуск всех своих моделей.

В АвтоВАЗ приняли решение остановить производство. С 5 марта конвейеры головного предприятия в Тольятти и завода в Ижевске прекратят работу. Об этом заявили в пресс-службе компании.

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Предприятия не будут работать минимум до 11 марта. Завод в Тольятти выпускает Lada Granta, Largus, XRAY, Niva Legend и Niva Travel, а также Renault Logan и Sandero. В Ижевске занимаются сборкой семейства Lada Vesta.

[ + – ] Заводы не будут работать минимум до 11 марта Фото: ria.ru

Официально причиной остановки заводов называют проблемы с поставками комплектующих, а именно – электронных компонентов. Очевидно дали знать о себе санкции против РФ, ограничившие поставку высокотехнологичной продукции. Ранее о такой угрозе предупреждал руководитель Renault Group Лука де Мео, объяснивший, что 20-40% комплектующих в автомобилях ВАЗ – иностранного производства.

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"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей среднемесячного заработка", — сообщили представители АвтоВАЗ.

Ранее Фокус сообщал, что из-за санкций остановились ряд других автозаводов России, а многие бренды покинули местный авторынок.

Также мы писали, что санкции приведут к дефициту автозапчастей и затруднят россиянам ремонт авто.