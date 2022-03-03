Крупный украинский автозавод превратили в центр помощи беженцам

"Еврокар" — один из крупнейших автозаводов в Украине. Он работает с 2001 года.

Предприятие "Еврокар" в закарпатском Соломоново, выпускающее автомобили Skoda, сменило сферу деятельности во время войны. Завод превратили в центр для беженцев. Об этом сообщила в Facebook заместитель директора исполнительной дирекции Федерации автопрома Украины Анна Суворкина.

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"Многие украинцы сегодня эвакуировали свои семьи в западные области страны. В частности – в Закарпатскую область. По предварительным подсчетам, количество беженцев уже достигло 50 тысяч человек и постоянно увеличивается. Поэтому Еврокар не может стоять в стороне. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Закарпатью и нашей стране преодолеть кризис и оказать поддержку беженцам из других регионов", — заявила Анна Суворкина.

[ + – ] Цеха завода используют для приюта беженцев

На данный момент в цехах завода разместили беженцев. На предприятии вместе с местными властями создается перечень первоочередных потребностей беженцев. Речь идет о финансовой помощи, предметах первой необходимости и лекарствах.

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Напомним, что ЧАО "Еврокар" основали в 2001 году. Завод занимается сборкой автомобилей Skoda, хотя ранее также выпускал и отдельные модели Volkswagen. Предприятие способно производить до 80 тыс. авто в год.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине прекратили регистрацию авто и выдачу водительских прав. Просроченным документах продлили срок действия.