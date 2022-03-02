BMW останавливает поставку авто в РФ и производство на российском предприятии

BMW в Калининграде собирали с 1999 года. Теперь предприятие полностью остановлено.

Концерн BMW Group объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Кроме того, будет остановлена сборка BMW на предприятии в Калининграде. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Немецкий автопроизводитель осудил вторжение России в Украину и решил полностью покинуть местный авторынок.

[ + – ] BMW выпускали в Калининграде с 1999 года Фото: BMW

"Мы осуждаем агрессию против Украины и с большой тревогой следим за развитием ситуации. В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — сообщили в пресс-службе BMW.

Немецкий концерн полностью прекратил поставки авто в Россию и не отгружает машинокомплекты для сборки на калининградском заводе "Автотор". Предприятие собирало разные модели BMW с 1999 года.

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Кроме того, в BMW сообщили, что из-за военных действий пострадали украинские предприятия, выпускающие компоненты для автомобилей марки, что чревато перебоями в работе заводов бренда.

За последнее время российский авторынок покинули многие крупные автопроизводители. Помимо BMW, продажи авто прекратили General Motors, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo, Scania. Прекращено производство на заводах Renault и Hyundai.

Ранее Фокус сообщал, что российский автопром может полностью остановиться — санкции поставили крест на поставках в РФ важных автокомпонентов.