Санкции в действии: крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок

С каждым днем все больше автопроизводителей отказывается от сотрудничества со страной-агрессором.

Автопроизводители продолжают покидать российский рынок и сворачивают совместные проекты. Счет таких компаний уже идет на десятки и список постоянно расширяется.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Daimler разорвали партнерство с Камаз

В частности, Daimler Truck прекращает сотрудничество с Камаз, длившееся свыше 20 лет. Как известно, именно Камаз является основным поставщиком грузовиков для российской армии, а Daimler Truck владеет 15% акций предприятия.

"По причине войны в Украине на совместное предприятие Daimler Kamaz Rus не поставят ни одного грузовика, а также прекратят отправку комплектующих для российского Камаз", — сообщили представители компании немецкому изданию Handelsblatt.

[ + – ] Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не работает с 1 марта Фото: Hyundai

Автомобильные предприятия в РФ останавливаются

Как передает агентство Reuters, шведские производители Volvo и Scania прекратили продажу своих моделей в России, а Volvo еще и остановили сборку грузовиков на предприятии в Калуге. Причиной названы санкции против России.

С 1 марта не работает завод Hyundai в Санкт-Петербурге – конвейер запустят не ранее 9 марта. Однако причиной названо нарушение поставок деталей. Также о планах остановки производства и продаж на российском рынке заявили в Mitsubishi Motors.

Напомним, несколько дней назад перестало работать московское предприятие Renault. Кроме того, покинуть российский авторынок решили концерны General Motors, Jaguar Land Rover и Volkswagen.

Важно

Эвакуаторы Киева задействовали в обороне города от российских войск

"Санкции" от дальнобойщиков

По-своему наложили санкции на российских и белорусских коллег европейские дальнобойщики. В странах ЕС стали частыми случаи враждебного отношения к ним — с фур снимают номера, пробивают им шины и не пускают на парковки. Также у водителей из РФ и Беларуси возникли проблемы с оплатой картами на АЗС в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что крупнейший в мире производитель микрочипов прекратил поставку продукции на российские предприятия. В условиях глобального дефицита это грозит заводам остановкой.