BMW зупиняє постачання авто в РФ та виробництво на російському підприємстві

BMW у Калінінграді збирали з 1999 року. Наразі підприємство повністю зупинено.

Концерн BMW Group оголосив про припинення експорту своєї продукції до Росії. Крім того, буде зупинено складання BMW на підприємстві в Калінінграді. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Німецький автовиробник засудив вторгнення Росії в Україну та вирішив повністю залишити місцевий авторинок.

[ + – ] BMW випускали в Калінінграді з 1999 року Фото: BMW

"Ми засуджуємо агресію проти України і з великою тривогою стежимо за розвитком ситуації. У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — повідомили у пресслужбі BMW.

Німецький концерн повністю припинив постачання авто до Росії і не відвантажує машинокомплекти для складання на заводі Калінінграда "Автотор". Підприємство збирало різні моделі BMW із 1999 року.

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Крім того, в BMW повідомили, що через військові дії постраждали українські підприємства, що випускають компоненти для автомобілів марки, що загрожує перебоями в роботі заводів бренду.

Останнім часом російський авторинок залишили багато великих автовиробників. Крім BMW, продажі авто припинили General Motors, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo, Scania. Припинено виробництво на заводах Renault та Hyundai.

Раніше Фокус повідомляв, що російський автопром може повністю зупинитися — санкції поставили хрест на постачання до РФ важливих автокомпонентів.