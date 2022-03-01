Спорт Російсько-українська війна
Росію та Білорусь можуть позбавити права проводити міжнародні автозмагання
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Росія вже втратила право проводити Гран-прі Формули-1 і може втратити інші змагання.
Федерація автоспорту України виступила з ініціативою запровадити санкції проти гонщиків і змагань у Росії та Білорусі. Відповідне звернення було направлено до Міжнародної федерації автоспорту FIA та особисто її президента Мохаммеда Бена Сулаєма, а також опубліковано на офіційному сайті ФАУ.
У зверненні запропоновані такі санкції проти РФ та Білорусі:
- заборонити використання під час проведення санкціонованих FIA змагань державних символів Російської Федерації та Республіки Білорусь – країн-агресорів;
- заборонити проведення на території Російської Федерації та Республіки Білорусь змагань FIA та санкціонованих FIA;
- заборонити проведення Російською федерацією автоспорту (РАФ) та санкціонованих РАФ змагань на окупованих територіях України;
- виключити з FIA всіх членів Російської Федерації та Республіки Білорусь;
- виключити із комісій FIA всіх осіб, які представляють організації з Російської Федерації та Республіки Білорусь;
- заборонити участь у змаганнях за межами Російської Федерації та Республіки Білорусь володарів усіх ліцензій, виданих РАФ та БАФ.
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Раніше Мохаммед Бен Сулаєм уже висловив підтримку Україні, засудили війну і відомі гонщики. Крім того, стало відомо, що Гран-прі Росії у Формулі-1 на трасі в Сочі у 2022 році не проводитимуть.
Також Фокус повідомляв, що авторинок Росії масово залишають великі світові виробники.