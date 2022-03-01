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Спорт Российско-украинская война

Россию и Беларусь могут лишить права проводить международные автосоревнования

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вторжение России, война России и Украины, Международная федерация автоспорта, Гран-при Формулы-1
Федерация автоспорта Украины стала инициатором санкций против России и Беларуси

Россию уже утратила право проводить Гран-при Формулы-1 и может лишиться других соревнований.

Федерация автоспорта Украины выступила с инициативой ввести санкции против гонщиков и соревнований в России и Беларуси. Соответствующее обращение было направлено в Международную федерацию автоспорта FIA и лично ее президенту Мохаммеду Бен Сулайему, а также опубликовано на официальном сайте ФАУ.

вторжение России, война России и Украины, Международная федерация автоспорта, Гран-при Формулы-1
Гран-при Формулы-1 в Сочи в 2022 году не будет
Фото: РБК

В обращении предложены такие санкции против РФ и Беларуси:

  • запретить использование во время проведения санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;
  • запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA и санкционированных FIA;
  • запретить проведение Российской федерацией автоспорта (РАФ) и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;
  • исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;
  • исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;
  • запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателей всех лицензий, выданных РАФ и БАФ.
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Ранее Мохаммед Бен Сулайем уже выразил поддержку Украине, осудили войну и известные гонщики. Кроме того, стало известно, что Гран-при России в Формуле-1 на трассе в Сочи в 2022 году проводить не будут.

Также Фокус сообщал, что авторынок России массово покидают крупные мировые производители.