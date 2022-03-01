Россию и Беларусь могут лишить права проводить международные автосоревнования

Россию уже утратила право проводить Гран-при Формулы-1 и может лишиться других соревнований.

Федерация автоспорта Украины выступила с инициативой ввести санкции против гонщиков и соревнований в России и Беларуси. Соответствующее обращение было направлено в Международную федерацию автоспорта FIA и лично ее президенту Мохаммеду Бен Сулайему, а также опубликовано на официальном сайте ФАУ.

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[ + – ] Гран-при Формулы-1 в Сочи в 2022 году не будет Фото: РБК

В обращении предложены такие санкции против РФ и Беларуси:

запретить использование во время проведения санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;

запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA и санкционированных FIA;

запретить проведение Российской федерацией автоспорта (РАФ) и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;

исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;

исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;

запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателей всех лицензий, выданных РАФ и БАФ.

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Ранее Мохаммед Бен Сулайем уже выразил поддержку Украине, осудили войну и известные гонщики. Кроме того, стало известно, что Гран-при России в Формуле-1 на трассе в Сочи в 2022 году проводить не будут.

Также Фокус сообщал, что авторынок России массово покидают крупные мировые производители.