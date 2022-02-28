Санкції проти РФ: знайшли ефективний спосіб повністю зупинити російський автопром

Автомобільні підприємства країни-агресора залишили без важливих компонентів.

Найбільший виробник мікрочипів у світі, тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), вирішила повністю зупинити експортування своєї продукції до Росії, а також продаж її компаніям-постачальникам на російський ринок. Таке рішення може повністю зупинити усі російські автозаводи. Про це повідомляє пресцентр компанії.

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Таке рішення у TSMC ухвалили після ретельного вивчення економічних санкцій, накладених на РФ. Як відомо, уряд Тайваню приєднався до них і заявив, що координуватиме зусилля зі США та іншими країнами світу.

[ + – ] Без мікрочипів російські автозаводи зупиняться

"TSMC вже повністю припинила постачання до Росії та її промислових постачальників", — заявила пресслужба компанії.

Припинення експортування продукції TSMC до Росії може призвести до гострої кризи автопрому РФ. Враховуючи, що у світі останніми роками гостро відчувається дефіцит автомобільних мікрочипів, заміну буде знайти неймовірно складно.

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Тому дуже ймовірно, що автомобільні підприємства у РФ зупиняться повністю або частково. Також можливий варіант, що недозібрані автомобілі без необхідних мікрочипів збиратимуть на складах.

До слова, раніше Фокус повідомляв, що московський завод Renault вже припинив свою роботу через санкції. Також у Росії припинили продажі кілька автобрендів.