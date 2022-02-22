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Сотні нових Ford Bronco припадають снігом на складі: їх не можуть доставити покупцям (відео)

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Ford Bronco, новий Ford Bronco, Ford Bronco 2022, дефіцит мікрочіпів
Фото: Detroit Free Press | Позашляховики на складі чекають на запчастини для доукомплектації

Недозбирані Ford Bronco складують на території складального підприємства. Автомобілі вже засипало снігом.

В американському Мічигані виявили величезний паркінг із сотнями новеньких Ford Bronco 2022. Автомобілі вже довгий час стоять просто неба на території заводу Ford і не можуть бути відправлені покупцям. Про це повідомляє сайт Automotive News.

Позашляховики стоять на складі вже не один тиждень і вкриті шаром снігу. Варто зазначити, що всі ці автомобілі вже розпродані, але покупці не можуть їх отримати.

Ford Bronco, новий Ford Bronco, Ford Bronco 2022, дефіцит мікрочіпів
Іноді робітники заводу встановлюють мікросхеми на автомобілі
Фото: скриншот/youtube

Справа в тому, що всі ці Ford Bronco недоукомплектовані — їм не вистачає різних мікросхем. Дефіцит автомобільних мікрочіпів усе ще відчувається й автомобілі чекають на необхідні деталі.

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У міру того як мікросхеми приходять, ними комплектують автомобілі. Іноді працівники заводу заганяють Ford Bronco для дозбирання назад до цеху, але іноді деталі встановлюють прямо на паркінгу. У Ford обіцяють подолати дефіцит мікрочіпів у найближчі 90 днів.

Ford Bronco постраждав від дефіциту мікрочіпів

У той же час, власники, які чекають на свої авто, стурбовані тим, що вони стоять на вулиці. Нинішнього року зими в Мічигані сніжні та така погода очевидно не на користь автомобілям. У Ford обіцяють, що всі машини перед доставкою покупцям пройдуть повторно контроль якості.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco отримав екстремальну версію для бездоріжжя.