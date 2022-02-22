Сотні нових Ford Bronco припадають снігом на складі: їх не можуть доставити покупцям (відео)

Недозбирані Ford Bronco складують на території складального підприємства. Автомобілі вже засипало снігом.

В американському Мічигані виявили величезний паркінг із сотнями новеньких Ford Bronco 2022. Автомобілі вже довгий час стоять просто неба на території заводу Ford і не можуть бути відправлені покупцям. Про це повідомляє сайт Automotive News.

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Позашляховики стоять на складі вже не один тиждень і вкриті шаром снігу. Варто зазначити, що всі ці автомобілі вже розпродані, але покупці не можуть їх отримати.

[ + – ] Іноді робітники заводу встановлюють мікросхеми на автомобілі Фото: скриншот/youtube

Справа в тому, що всі ці Ford Bronco недоукомплектовані — їм не вистачає різних мікросхем. Дефіцит автомобільних мікрочіпів усе ще відчувається й автомобілі чекають на необхідні деталі.

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У міру того як мікросхеми приходять, ними комплектують автомобілі. Іноді працівники заводу заганяють Ford Bronco для дозбирання назад до цеху, але іноді деталі встановлюють прямо на паркінгу. У Ford обіцяють подолати дефіцит мікрочіпів у найближчі 90 днів.

[ + – ] Ford Bronco постраждав від дефіциту мікрочіпів

У той же час, власники, які чекають на свої авто, стурбовані тим, що вони стоять на вулиці. Нинішнього року зими в Мічигані сніжні та така погода очевидно не на користь автомобілям. У Ford обіцяють, що всі машини перед доставкою покупцям пройдуть повторно контроль якості.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco отримав екстремальну версію для бездоріжжя.