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Ford представив екстремальний позашляховик для найсуворіших умов (відео)

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Фото: Ford | Ford Bronco Everglades підготували до важкого бездоріжжя

Ford Bronco Everglades може форсувати брід завглибки до 92 см. Він отримав лебідку та позашляхову гуму.

Лінійку Ford Bronco 2022 поповнила хардкорна версія Everglades. Її творці взялися покращити і так непогані позашляхові якості моделі. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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Позашляховик може подолати брід завглибки до 92 см
Фото: Ford

Новий Ford Bronco Everglades впізнається, перш за все, за сталевим переднім бампером, розширювальними колісними арками і 17-дюймовими сталевими дисками з величезними 35-дюймовими позашляховими шинами.

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Стандартними є 35-дюймові шини

Крім того, спереду встановлено лебідку із зусиллям у 4,5 тонни. З'явився і шноркель – завдяки йому позашляховик тепер здатний долати водні перешкоди завглибки до 92 см.

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Салон оброблений водостійкими матеріалами, що дозволяє мити його зі шланга. Стандартним є збільшений 12-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.

Ford Bronco Everglades, Ford Bronco, Ford Bronco 2022, новий Ford Bronco
Салон оброблений водостійкими матеріалами
Фото: Ford

Ford Bronco Everglades комплектують 2,3-літровою 300-сильною бензиновою турбочетвіркою та 10-ступеневою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею, також передбачено систему GOAT з режимами для різних типів дорожнього покриття.

Ford Bronco Everglades оснащений 300-сильним турбомотором

Ford Bronco Everglades 2022 можна буде придбати з березня. Вартість позашляховика у США стартує з 53 тис. доларів.

Раніше Фокус розповідав про новий заряджений Ford Bronco Raptor. Його оснастили 400-сильним турбомотором.