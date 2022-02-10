Ford представив екстремальний позашляховик для найсуворіших умов (відео)
Ford Bronco Everglades може форсувати брід завглибки до 92 см. Він отримав лебідку та позашляхову гуму.
Лінійку Ford Bronco 2022 поповнила хардкорна версія Everglades. Її творці взялися покращити і так непогані позашляхові якості моделі. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Новий Ford Bronco Everglades впізнається, перш за все, за сталевим переднім бампером, розширювальними колісними арками і 17-дюймовими сталевими дисками з величезними 35-дюймовими позашляховими шинами.
Крім того, спереду встановлено лебідку із зусиллям у 4,5 тонни. З'явився і шноркель – завдяки йому позашляховик тепер здатний долати водні перешкоди завглибки до 92 см.Важливо
Салон оброблений водостійкими матеріалами, що дозволяє мити його зі шланга. Стандартним є збільшений 12-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.
Ford Bronco Everglades комплектують 2,3-літровою 300-сильною бензиновою турбочетвіркою та 10-ступеневою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею, також передбачено систему GOAT з режимами для різних типів дорожнього покриття.
Ford Bronco Everglades 2022 можна буде придбати з березня. Вартість позашляховика у США стартує з 53 тис. доларів.
Раніше Фокус розповідав про новий заряджений Ford Bronco Raptor. Його оснастили 400-сильним турбомотором.