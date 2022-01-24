Ford показав екстремального суперпотужного конкурента Ґелендваґена (відео)

Ford Bronco Raptor — топова версія позашляховика. Вона одержала турбомотор потужністю понад 400 к. с.

Новий Ford Bronco отримав заряджену версію Raptor. Позашляховик не тільки став потужнішим, а й краще підготовлений до бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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Ford Bronco Raptor 2022 оснастили 3,0-літровим турбованим V6 EcoBoost. Точні характеристики не розкриваються, але в кросовері Ford Explorer ST він розвиває 405 к. с. і має крутний момент 560 Н∙м. А ще встановлено вихлоп із регульованою гучністю.

Позашляховик оснащений 10-ступінчастою автоматичною КПП, а його повний привід доповнено знижувальною передачею. Передбачено нові посилені мости та систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

[ + – ] Підвіска позашляховика посилена, а кліренс виріс до 332 мм. [ + – ] Стандартними є 37-дюймові шини [ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо [ + – ] Під капотом – 3,0-літрова турбошістка

Крім того, автомобіль отримав посилену підвіску від Ford F-150 Raptor із новими амортизаторами та збільшеним до 340 мм робочим ходом спереду та до 356 мм — ззаду. Кліренс виріс до значних 332 мм.

Впізнати новий Ford Bronco Raptor можна за особливими решітками радіатора, бампером і капотом. Також у нього розширені крила та встановлені 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich K02.

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У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо, а у віртуальної приладки змінено графіку. Комплектація Ford Bronco Raptor поповнилася камерами кругового огляду та 12-дюймовим тачскріном.

[ + – ] Ford Bronco Raptor готовий до важкого бездоріжжя

Конкурентами моделі називають майбутній Mercedes-Benz G-Class 4x4², а також заряджені версії Land Rover Defender і Jeep Wrangler. Утім, Ford буде дешевшим за конкурентів — приблизно 70-75 тис. доларів.

Раніше Фокус розповідав про нову заряджену версію Cadillac Escalade. Позашляховик отримав 680-сильний V8.