Land Rover готує сімейний позашляховик для екстремальних умов: перші зображення

Land Rover Defender 130 – восьмимісний варіант позашляховика. Його позиціонують як топову розкішну версію моделі.

Лінійку Land Rover Defender 2022 поповнить подовжена модифікація 130. В інтернет потрапили патентні зображення позашляховика, а ще його бачили у камуфляжі на тестах. Прем'єра моделі запланована на серпень, повідомляє Autocar.

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Новий Land Rover Defender 130 буде приблизно на 34 см довшим за стандартну п'ятидверну версію 110 і досягне близько 5,1 м у довжину. При цьому колісна база залишиться такою самою, як у Defender 110, тобто подовжили автомобіль виключно за рахунок заднього звису кузова.

[ + – ] Defender 130 стане топовою версією позашляховика Фото: Autocar

Збільшені розміри дозволили зробити позашляховик восьмимісним. Land Rover Defender 130 позиціонують, як топову розкішну версію моделі, а тому йому розширять комплектацію та покращать обробку салону.

Позашляховик збереже всі двигуни, запропоновані для інших Land Rover Defender.

[ + – ] Land Rover Defender 130 запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях [ + – ] У салоні позашляховика – вісім місць [ + – ] Defender 130 збереже хороші позашляхові якості

Бензинові двигуни Land Rover Defender 130:

2,0 л турбо, 300 л. с.

2,0 л турбо, 404 л. с. (плаг-ін гібрид)

3,0 л турбо, 400 л. с.

5,0 л, компресор, 525 л. с.

Турбодизелі Land Rover Defender 130:

2,0 л, 240 л. с.

3,0 л, 300 л. с.

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Звичайно ж, новий Land Rover Defender 130 збереже чудові позашляхові якості. У його арсеналі – повний привід з понижувальною передачею, система вибору режимів для різних типів бездоріжжя Terrain Response 2 та позашляховий круїз-контроль All-Terrain Progress Control. Як опція доступна пневмопідвіска зі змінним в межах 218-291 мм кліренсом.

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