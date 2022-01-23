Land Rover готовит семейный внедорожник для экстремальных условий: первые изображения
Land Rover Defender 130 – восьмиместный вариант внедорожника. Его позиционируют как топовую роскошную версию модели.
Линейку Land Rover Defender 2022 пополнит удлиненная модификация 130. В интернет попали патентные изображения внедорожника, а еще его видели в камуфляже на тестах. Премьера модели запланирована на август, сообщает издание Autocar.
Новый Land Rover Defender 130 будет примерно на 34 см длиннее стандартной пятидверной версии 110 и достигнет около 5,1 м в длину. При этом колесная база останется такой же, как у Defender 110, то есть удлинили автомобиль исключительно за счет заднего свеса кузова.
Увеличенные размеры позволили сделать внедорожник восьмиместным. Land Rover Defender 130 позиционируют, как топовую роскошную версию модели, а потому ему расширят комплектацию и улучшат отделку салона.
Внедорожник сохранит практически все двигатели, предложенные для других Land Rover Defender.
Бензиновые двигатели Land Rover Defender 130:
- 2,0 л турбо, 300 л. с.
- 2,0 л турбо, 404 л. с. (плаг-ин гибрид)
- 3,0 л турбо, 400 л. с.
- 5,0 л, компрессор, 525 л. с.
Турбодизели Land Rover Defender 130:
- 2,0 л, 240 л. с.
- 3,0 л, 300 л. с.
Конечно же, новый Land Rover Defender 130 сохранит отличные внедорожные качества. В его арсенале – полный привод с понижающей передачей, система выбора режимов для разных типов бездорожья Terrain Response 2 и внедорожный круиз-контроль All-Terrain Progress Control. В качестве опции доступна пневмоподвеска с изменяемым в пределах 218-291 мм клиренсом.
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