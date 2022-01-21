Американцы показали сверхмощный внедорожник: он бросит вызов Гелендвагену (видео)
Cadillac Escalade-V оснастили 6,2-литровым компрессорным V8 от Chevrolet Camaro и Corvette. Он развивает свыше 650 л. с.
Линейку Cadillac Escalade 2022 расширит флагманский заряженный вариант V. Впервые за 23 года большой рамный внедорожник получил мощную спортивную версию. Первые фото модели опубликовал официальный сайт General Motors.
Новый Cadillac Escalade-V оснастят 6,2-литровым компрессорным V8, знакомым по "горячим" версиям Chevrolet Corvette и Camaro. Его характеристики не разглашают, но в седане Cadillac CT5-V Blackwing он развивает 677 л. с. и обладает крутящим моментом в 893 Н∙м. То есть, внедорожник будет мощнее, чем BMW X5 M, Mercedes-AMG G63 или даже Lamborghini Urus.
С 10-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни займет около 4,5 с. Для почти трехтонного авто это неплохой показатель.Важно
От стандартной модели отличить новый Cadillac Escalade-V можно по черной решетке радиатора, тонированной оптике и обвесу. Кроме того, у него особые 22-дюймовые диски, а сзади видны четыре выхлопных трубы. Салон пока держится в секрете – показали лишь часть руля. Скорее всего, внедорожник сохранит большой дисплей на передней панели.
Полноценная презентация Cadillac Escalade-V состоится весной, а с лета заряженный внедорожник поступит в продажу. Очевидно он будет дешевле европейских аналогов – около 100-120 тыс. долларов.
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