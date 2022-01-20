Представлен самый впечатляющий Гелендваген от Brabus: это 800-сильный пикап

В отличие от большинства Mercedes-Benz G-Class от Brabus пикап ориентирован на бездорожье. Его мощность — 800 л. с.

Тюнинг-ателье Brabus представило новую экстремальную версию Mercedes-Benz G-Class. Гелендваген не только получил прибавку в мощности, но и превращен в пикап. Его цена – около 400 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.

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[ + – ] Клиренс увеличен до внушительных 490 мм Фото: brabus.com

Brabus 800 Adventure XLP Superblack (именно так называется пикап Гелендваген) удлинили почти на 70 см – до 5,31 м. На месте багажника у него грузовая платформа, часть которой занимает запасное колесо.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: brabus.com

Большинство Mercedes-Benz G-Class от Brabus ставят на первое место динамические характеристики, но в данном случае тюнинг Гелендвагена делает упор на внедорожных качествах. Автомобиль получил полностью новую подвеску и портальные мосты, а его клиренс увеличили до внушительных 490 мм.

[ + – ] Цена пикапа - около 400 тыс. евро Фото: brabus.com

Кроме того, пикап Гелендваген получил 22-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами, усиленные бамперы и лебедку. На крыше появились багажник и дополнительная оптика.

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Салон Mercedes-Benz G-Class перетянули дорогой кожей, из нее выполнены даже коврики. Появились и карбоновые вставки.

[ + – ] В кузов поместили запасное колесо Фото: brabus.com

Цифровое обозначение в названии указывает на мощность Brabus G-Class – 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 800 л. с. Его крутящий момент составляет 1000 Н∙м. Внедорожник весом 2936 кг разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.

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