Олигархам на заметку: представлен бронированный внедорожник с отделкой золотом и бриллиантами

Внедорожники Dartz создают по индивидуальному заказу. В отделке салона используют самые дорогие материалы.

Компания Dartz, известная своими ультраэксклюзивными внедорожниками, представила новинку – Prombron Black Alligator MMXX. Модель нового поколения уже можно заказать, а первый ее экземпляр доставлен клиенту. Об этом сообщает официальный сайт латвийской марки.

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Новый Dartz Prombron Black Alligator MMXX построен на базе роскошного Mercedes-Maybach GLS, но радикально отличается от него по дизайну. Во внешнем виде преобладают рубленные линии, а местами заметен неокрашенный карбон. Автомобиль также бронировали, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

[ + – ] Вместо зеркал заднего вида - камеры

Салон Dartz, как правило, оформляют по индивидуальному заказу, поэтому стоимость авто может легко перевалить за миллион долларов. В отделке используют кожу экзотических животных, дорогое дерево, 18-каратное золото и даже бриллианты. Также в салоне предусмотрены сейфы для ценной поклажи.

Если у донора Mercedes-Maybach GLS виртуальная панель приборов, то Dartz Prombron Black Alligator MMXX получил традиционные циферблаты, причем с золотыми ободками. А вместо современной аудиосистемы могут установить старинный катушечный магнитофон Metaxas & Sins. В то же время, среди опций для авто есть и современный дрон.

[ + – ] Роскошный внедорожник бронирован [ + – ] В отделке салона использованы самые дорогие материалы [ + – ] Салон создают по индивидуальному заказу [ + – ] Салон обшит кожей экзотических животных [ + – ] Приборы украшены золотыми ободками [ + – ] В отделке использованы настоящие бриллианты

Внедорожник оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо. В Mercedes-Maybach GLS он развивает 558 л. с., но наверняка в Dartz его доработали и подняли мощность. Кроме того, автомобиль получил пневомоподвеску.

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Первый Dartz Prombron Black Alligator MMXX передали клиенту из Китая. Автомобиль назвали Black Tiger Moon Edition и посвятили году тигра по китайскому гороскопу.

Ранее Фокус сообщал, что один из внедорожников Dartz выставили на продажу. Он снимался в фильме Саши Барона Коэна "Диктатор".