UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Олигархам на заметку: представлен бронированный внедорожник с отделкой золотом и бриллиантами

166
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Цена Dartz может легко перевалить за миллион долларов

Внедорожники Dartz создают по индивидуальному заказу. В отделке салона используют самые дорогие материалы.

Компания Dartz, известная своими ультраэксклюзивными внедорожниками, представила новинку – Prombron Black Alligator MMXX. Модель нового поколения уже можно заказать, а первый ее экземпляр доставлен клиенту. Об этом сообщает официальный сайт латвийской марки.

Новый Dartz Prombron Black Alligator MMXX построен на базе роскошного Mercedes-Maybach GLS, но радикально отличается от него по дизайну. Во внешнем виде преобладают рубленные линии, а местами заметен неокрашенный карбон. Автомобиль также бронировали, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Вместо зеркал заднего вида - камеры

Салон Dartz, как правило, оформляют по индивидуальному заказу, поэтому стоимость авто может легко перевалить за миллион долларов. В отделке используют кожу экзотических животных, дорогое дерево, 18-каратное золото и даже бриллианты. Также в салоне предусмотрены сейфы для ценной поклажи.

Если у донора Mercedes-Maybach GLS виртуальная панель приборов, то Dartz Prombron Black Alligator MMXX получил традиционные циферблаты, причем с золотыми ободками. А вместо современной аудиосистемы могут установить старинный катушечный магнитофон Metaxas & Sins. В то же время, среди опций для авто есть и современный дрон.

Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Роскошный внедорожник бронирован
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
В отделке салона использованы самые дорогие материалы
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник DartzDartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Салон создают по индивидуальному заказу
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Салон обшит кожей экзотических животных
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Приборы украшены золотыми ободками
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
В отделке использованы настоящие бриллианты
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник DartzDartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz
Dartz Prombron Black Alligator MMXX, Dartz Prombron Black Alligator, Dartz Prombron, новый Dartz, внедорожник Dartz

Внедорожник оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо. В Mercedes-Maybach GLS он развивает 558 л. с., но наверняка в Dartz его доработали и подняли мощность. Кроме того, автомобиль получил пневомоподвеску.

Важно
Карантин – не помеха: продажи Гелендваген и других элитных авто бьют рекорды
Карантин – не помеха: продажи Гелендваген и других элитных авто бьют рекорды

Первый Dartz Prombron Black Alligator MMXX передали клиенту из Китая. Автомобиль назвали Black Tiger Moon Edition и посвятили году тигра по китайскому гороскопу.

Ранее Фокус сообщал, что один из внедорожников Dartz выставили на продажу. Он снимался в фильме Саши Барона Коэна "Диктатор".