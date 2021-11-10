На продажу выставлен эксклюзивный золотой внедорожник из культовой кинокомедии

Всего выпущено только 10 Dartz Prombron Aladeen Edition. Собирают внедорожники в Латвии.

В США на продажу выставили уникальный позолоченный Dartz Prombron Aladeen Edition. Роскошный внедорожник оценили в приличные 750 тыс. долларов. Он прославился тем, что снялся в знаменитом фильме Саши Барона Коэна "Диктатор". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

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Латвийская компания Dartz прославилась своими ультраэксклюзивными и очень дорогими внедорожниками. Выпускают их очень мелкими партиями и по индивидуальным заказам. Например, золотых Dartz Prombron Aladeen Edition существует всего 10.

[ + – ] Для фильма построили десяток внедорожников Фото: kinomania.ru

Название Aladeen Edition как раз указывает на то, что автомобилем пользовался герой Саши Барона Коэна адмирал-генерал Хаффаз Аладдин – диктатор вымышленной арабской страны Вадии. Автомобиль даже украсили гербами киногероя. Выглядит Dartz Prombron очень брутально.

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В основе внедорожника лежит шасси Hummer H2. Dartz Prombron оснащен 6,0-литровым 405-сильным V8 и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он бронирован и выдерживает попадания из пулемета калибром 12,7 мм.

[ + – ] Внедорожник полностью позолочен [ + – ] В основе Dartz лежит Hummer H2 [ + – ] Салон отделан кожей и деревом [ + – ] Автомобиль украсили гербами диктатора

Внутреннее убранство очень роскошное – в отделке использованы дерево и дорогая кожа редких животных. В салоне установлен даже сейф со сканером отпечатков пальцев.

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