На продажу выставлен эксклюзивный золотой внедорожник из культовой кинокомедии
Всего выпущено только 10 Dartz Prombron Aladeen Edition. Собирают внедорожники в Латвии.
В США на продажу выставили уникальный позолоченный Dartz Prombron Aladeen Edition. Роскошный внедорожник оценили в приличные 750 тыс. долларов. Он прославился тем, что снялся в знаменитом фильме Саши Барона Коэна "Диктатор". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
Латвийская компания Dartz прославилась своими ультраэксклюзивными и очень дорогими внедорожниками. Выпускают их очень мелкими партиями и по индивидуальным заказам. Например, золотых Dartz Prombron Aladeen Edition существует всего 10.
Название Aladeen Edition как раз указывает на то, что автомобилем пользовался герой Саши Барона Коэна адмирал-генерал Хаффаз Аладдин – диктатор вымышленной арабской страны Вадии. Автомобиль даже украсили гербами киногероя. Выглядит Dartz Prombron очень брутально.Важно
В основе внедорожника лежит шасси Hummer H2. Dartz Prombron оснащен 6,0-литровым 405-сильным V8 и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он бронирован и выдерживает попадания из пулемета калибром 12,7 мм.
Внутреннее убранство очень роскошное – в отделке использованы дерево и дорогая кожа редких животных. В салоне установлен даже сейф со сканером отпечатков пальцев.
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