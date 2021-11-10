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На продажу выставлен эксклюзивный золотой внедорожник из культовой кинокомедии

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Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, Dartz, фильм Диктатор, Саша Барон Коэн
Фото: carscoops.com | Dartz Prombron Aladeen Edition

Всего выпущено только 10 Dartz Prombron Aladeen Edition. Собирают внедорожники в Латвии.

В США на продажу выставили уникальный позолоченный Dartz Prombron Aladeen Edition. Роскошный внедорожник оценили в приличные 750 тыс. долларов. Он прославился тем, что снялся в знаменитом фильме Саши Барона Коэна "Диктатор". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Латвийская компания Dartz прославилась своими ультраэксклюзивными и очень дорогими внедорожниками. Выпускают их очень мелкими партиями и по индивидуальным заказам. Например, золотых Dartz Prombron Aladeen Edition существует всего 10.

Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, Dartz, фильм Диктатор, Саша Барон Коэн
Для фильма построили десяток внедорожников
Фото: kinomania.ru

Название Aladeen Edition как раз указывает на то, что автомобилем пользовался герой Саши Барона Коэна адмирал-генерал Хаффаз Аладдин – диктатор вымышленной арабской страны Вадии. Автомобиль даже украсили гербами киногероя. Выглядит Dartz Prombron очень брутально.

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В основе внедорожника лежит шасси Hummer H2. Dartz Prombron оснащен 6,0-литровым 405-сильным V8 и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он бронирован и выдерживает попадания из пулемета калибром 12,7 мм.

Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Внедорожник полностью позолочен
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
В основе Dartz лежит Hummer H2
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Салон отделан кожей и деревом
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Автомобиль украсили гербами диктатора
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор
Dartz Prombron Aladeen Edition, Dartz Prombron, фильм Диктатор

Внутреннее убранство очень роскошное – в отделке использованы дерево и дорогая кожа редких животных. В салоне установлен даже сейф со сканером отпечатков пальцев.

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