Учебный Porsche Тома Круза ушел с молотка за 2 миллиона долларов

В американском Хьюстоне на аукционе Barrett-Jackson продали купе Porsche 928 1979 года. За автомобиль разгорелась настоящая борьба и в итоге он ушел с молотка за рекордные для этой модели 1,98 млн. долларов.

Конечно, сейчас Porsche 928 уже становится коллекционным, но стоит он в десятки раз меньше. Даже отреставрированные экземпляры в идеальном состоянии стоят не более 100 тыс. долларов. Однако конкретно у этого автомобиля интересная история.

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[ + – ] 1,98 млн. долларов – рекордная цена за Porsche 928 Фото: Barrett-Jackson

Выставленный на аукцион Porsche 928 – киногерой, он снимался в фильме "Рискованный бизнес" 1983 года с Томом Крузом в главной роли. Эта кинокартина принесла известность молодому актеру и была очень популярной среди молодежи 80-х.

Мало того, именно на Porsche 928 Том Круз учился ездить с механической КПП – до этого он умел водить только автомобили с автоматом.

[ + – ] Автомобиль превосходно сохранился Фото: Barrett-Jackson

Практически сразу после завершения съемок автомобиль попал в частную коллекцию, а теперь владелец решил продать Porsche. Купе превосходно сохранилось и не требует вложений. Оснащен авто 4,5-литровым 240-сильным V8, а его максимальная скорость – 240 км/ч.

Ранее Фокус писал, что продается коллекция уникальных авто стоимостью почти 1,4 млн. долларов, которая включает и легендарные Porsche 911.

И о том, что классический Porsche 356А 1956 года отправится в Антарктиду ради мирового рекорда.