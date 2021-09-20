Навчальний Porsche Тома Круза пішов з молотка за 2 мільйони доларів

В американському Х'юстоні на аукціоні Barrett-Jackson продали купе Porsche 928 1979 року. За автомобіль розгорілася справжня боротьба, і в підсумку він пішов з молотка за рекордні для цієї моделі 1,98 млн. доларів.

Звичайно, зараз Porsche 928 вже стає колекційним, але коштує він у десятки разів менше. Навіть відреставровані екземпляри в ідеальному стані коштують не більше 100 тис. доларів. Однак, конкретно в цього автомобіля цікава історія.

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[ + – ] 1,98 млн. доларів — рекордна ціна за Porsche 928 Фото: Barrett-Jackson

Виставлений на аукціон Porsche 928 — кіногерой, він знімався у фільмі "Ризикований бізнес" 1983 року з Томом Крузом у головній ролі. Ця кінокартина принесла популярність молодому актору і була дуже популярною серед молоді 80-х.

Більше того, саме на Porsche 928 Том Круз вчився їздити з механічною КПП — до цього він умів водити тільки автомобілі з автоматом.

[ + – ] Автомобіль чудово зберігся Фото: Barrett-Jackson

Практично відразу після завершення зйомок автомобіль потрапив у приватну колекцію, а тепер власник вирішив продати Porsche. Купе чудово збереглося і не вимагає вкладень. Оснащене авто 4,5-літровим 240-сильним V8, а його максимальна швидкість — 240 км/год.

Раніше Фокус писав, що продається колекція унікальних авто вартістю майже 1,4 млн. доларів, яка включає в себе і легендарні Porsche 911.

І про те, що класичний Porsche 356А 1956 відправиться в Антарктиду заради світового рекорду.