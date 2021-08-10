Класичний Porsche 356 відправиться в Антарктиду заради світового рекорду (відео)

Рене Брінкерхофф і команда Valkyrie Racing Team цієї зими вирушать до Антарктиди, щоб завершити свою місію з організації гонок на всіх континентах Землі до кінця 2021 року.

Команда ентузіастів планує проїхати на Porsche 356A 1956 року 573 км по льоду Антарктики. Класичне купе в межах проекту "356 World Rally Tour" вже проїхало більше 32 200 км по всьому світу. Якщо Рене вдасться здійснити задумане, то вона стане першою жінкою, яка брала участь у гонках на всіх континентах, а Porsche — першої класичною машиною, яка це зробила.

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В Антарктиді навігатором Бінкерхофф буде Джейсон де Картерет, знаменитий мандрівник із Великобританії, який побував на Північному та Південному полюсах понад десять разів. Разом вони відправляться в похід до льодовика Юніон в Антарктиді на початку грудня. Автомобіль, як і слід було очікувати, підготовлений до суворих випробувань. Porsche сильно полегшений і до того ж поставлений на гусеничний хід!

Брінкерхофф і її Порше раніше брали участь у ралі Пекін-Париж, Targa Tasmania і Carrera Panamericana. Маршрути цих гонок пролягали через Африку, Азію, Європу, Північну Америку, Південну Америку й Океанію, залишивши команді тільки Антарктиду.

Команда Valkyrie Racing Team не просто йде до рекорду, вона ще займається благодійністю, збираючи гроші в свій фонд з боротьби з торгівлею людьми. Рене вже зібрала понад 400 тисяч доларів через некомерційний підрозділ своєї команди Valkyrie Gives, розташований у Колорадо.

Меценати, які пожертвують 356 доларів на програму Antarctic Ice Challenge, зможуть побачити своє ім'я на внутрішній стороні капота Porsche, а всі гроші будуть передані організаціям, що борються з торгівлею людьми.

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