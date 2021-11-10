На продаж виставлений ексклюзивний золотий позашляховик з культової кінокомедії

Усього випущено лише 10 Dartz Prombron Aladeen Edition. Збирають позашляховики у Латвії.

У США виставили на продаж унікальний позолочений Dartz Prombron Aladeen Edition. Розкішний позашляховик оцінили в пристойні 750 тис. доларів. Він прославився тим, що знявся в знаменитому фільмі Саші Барона Коена "Диктатор". Про це повідомляє сайт ТопЖир.

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Латвійська компанія Dartz прославилася своїми ультраексклюзивними та дуже дорогими позашляховиками. Випускають їх дуже дрібними партіями та за індивідуальними замовленнями. Наприклад, золотих Dartz Prombron Aladeen Edition існує лише 10.

[ + – ] Для фільму випустили десяток позашляховиків Фото: kinomania.ru

Назва Aladeen Edition вказує на те, що автомобілем користувався герой Саші Барона Коена адмірал-генерал Хаффаз Аладдін — диктатор вигаданої арабської країни Вадії. Автомобіль навіть оздобили гербами кіногероя. Виглядає Dartz Prombron дуже агресивно.

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В основі позашляховика лежить шасі Hummer H2. Dartz Prombron оснащений 6,0-літровим 405-сильним V8 та 6-ступеневою автоматичною КПП. Він броньований та витримує влучення з кулемета калібром 12,7 мм.

[ + – ] Позашляховик повністю позолочений [ + – ] В основі Dartz лежить Hummer H2 [ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом [ + – ] Автомобіль прикрасили гербами диктатора

Внутрішнє оздоблення дуже розкішне – в обробці використано дерево та дорога шкіра рідкісних тварин. У салоні встановлено навіть сейф із сканером відбитків пальців.

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