Карантин – не помеха: продажи Гелендваген и других элитных авто бьют рекорды

Bentley, Lamborghini, Porsche и Rolls-Royce установили абсолютные рекорды продаж в 2021 году. Лучший в истории результат показал и Mercedes-Benz G-Class.

В 2021 году отмечен стремительный рост спроса на дорогие авто представительского класса. Вопреки карантину и дефициту микрочипов, продажи элитных авто растут и сразу несколько премиальных автобрендов даже добились рекордных показателей за всю свою историю. Об этом свидетельствует статистика от Motor1.

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[ + – ] Porsche Macan Фото: Porsche

В частности, продажи Porsche впервые в истории перешагнули отметку в 300 тыс. единиц. Если точнее, то реализовано 301 915 авто, что на 11% больше, чем годом ранее. Из них почти треть (95 671 авто) – в Китае.

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Локомотивами успеха традиционно являются кроссоверы Porsche: Macan разошелся тиражом в 88 362 шт., а Cayenne – 83 071. Также следует отметить высокий показатель Porsche Taycan (41 296 авто), что больше, чем у культового 911 (38 464 шт.).

[ + – ] Bentley Bentayga Фото: Bentley

Bentley в 2021 году реализовали рекордные 14 659 авто и продемонстрировали рост в 31%. Причем, 40% продаж (5,8 тыс. авто) приходится на кроссовер Bentley Bentayga.

[ + – ] Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Лучший результат в истории показали и Lamborghini – 8405 проданных авто (+13% к 2020 году). Нетрудно догадаться, что самая популярная модель бренда – кроссовер Lamborghini Urus (5021 авто или 60% от общего количества). Также приобрели 2586 суперкаров Lamborghini Huracan и 798 недешевых Aventador.

[ + – ] Rolls-Royce Cullinan Фото: Rolls-Royce

Кроссовер помог резко нарастить продажи Rolls-Royce. В прошлом году по всему миру купили 5586 недешевых британских авто, что сразу на 49% превышает показатель 2020 года. Больше половины из них – внедорожные Cullinan.

Наконец, абсолютный рекорд продаж за свою 42-летнюю историю установил и Mercedes-Benz G-Class. В 2021 году по всему миру купили 41 174 Гелендвагена. Так что дорогие премиальные кроссоверы и внедорожники пользуются огромным спросом.

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