В 2021 году в мире недовыпустят почти 10 млн. авто: всему виной дефицит
Исправить ситуацию получится не ранее второй половины 2022 года.
По результатам 2021 года недопроизводство автомобилей в мире составит 9,6 млн. единиц. Такой прогноз опубликовало приводит консалтинговое агентство LMC Automotive, сообщает издание The Telegraph.
Глобальный авторынок в 2021 году демонстрирует рост в 12% и всего выпустят около 84,9 млн. легковых машин. Однако следует учитывать, что сравнивают показатели с карантинным 2020 годом, когда автопроизводство обвалилось, так как большинство компаний останавливали заводы на длительное время.
Поначалу прогнозы на 2021 год были гораздо более оптимистическими, однако дефицит микрочипов не позволил авторынку восстановиться до уровня 2018-2019 годов.
Ряд предприятий отрасли снова пришлось останавливать и реальные показатели рынка ухудшились по сравнению с прогнозами на 9,6 млн. авто. Больше всего нехватка микросхем ударила по Европе – там недопроизводство составило 3 млн. автомобилей. В LMC Automotive предполагают, что ситуация начнет улучшаться не ранее второй половины 2022 года. Остаточно же побороть дефицит микрочипов получится только в 2023 году.Важно
Именно нехватка микрочипов стал причиной падения спроса на б/у авто из США в Украине. А Toyota даже начала использовать дефектные детали, чтобы избежать остановки конвейера.
Также Фокус сообщал, что по причине дефицита микросхем подорожают подержанные автомобили и в Украине.