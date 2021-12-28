В 2021 году в мире недовыпустят почти 10 млн. авто: всему виной дефицит

Исправить ситуацию получится не ранее второй половины 2022 года.

По результатам 2021 года недопроизводство автомобилей в мире составит 9,6 млн. единиц. Такой прогноз опубликовало приводит консалтинговое агентство LMC Automotive, сообщает издание The Telegraph.

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Глобальный авторынок в 2021 году демонстрирует рост в 12% и всего выпустят около 84,9 млн. легковых машин. Однако следует учитывать, что сравнивают показатели с карантинным 2020 годом, когда автопроизводство обвалилось, так как большинство компаний останавливали заводы на длительное время.

[ + – ] Больше всего от дефицита пострадала Европа Фото: AP

Поначалу прогнозы на 2021 год были гораздо более оптимистическими, однако дефицит микрочипов не позволил авторынку восстановиться до уровня 2018-2019 годов.

Ряд предприятий отрасли снова пришлось останавливать и реальные показатели рынка ухудшились по сравнению с прогнозами на 9,6 млн. авто. Больше всего нехватка микросхем ударила по Европе – там недопроизводство составило 3 млн. автомобилей. В LMC Automotive предполагают, что ситуация начнет улучшаться не ранее второй половины 2022 года. Остаточно же побороть дефицит микрочипов получится только в 2023 году.

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Именно нехватка микрочипов стал причиной падения спроса на б/у авто из США в Украине. А Toyota даже начала использовать дефектные детали, чтобы избежать остановки конвейера.

Также Фокус сообщал, что по причине дефицита микросхем подорожают подержанные автомобили и в Украине.