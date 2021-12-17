Toyota признала использование дефектных деталей авто: всему виной дефицит

На новые Toyota будут устанавливать микрочипы с дефектами. На надежность и безопасность авто это не повлияет.

Новые Toyota будут оснащать дефектными и бракованными деталями. Информацию официально подтвердил руководитель научно-исследовательского центра Toyota Такефуми Сига. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Такефуми Сига заявил, что решение потребовало большого мужества у руководства концерна, и назвал такой шаг вынужденным. Всему виной – глобальный дефицит микрочипов: именно микросхемы с дефектами и будут ставить на автомобили Toyota.

[ + – ] Дефицит микрочипов заставил Toyota изменить требования к качеству деталей Фото: Toyota

Впрочем, в Toyota объяснили, что бояться нечего, ведь микрочипы будут полностью рабочими и не повлияют на характеристики авто или безопасность. Дело в том, что у Toyota очень высокие стандарты качества, а потому дефектными признаются даже детали неправильной формы либо с небольшими царапинами и вмятинами.

Подобные повреждения абсолютно никак не влияют на работу микросхем. Ранее такие детали сразу отправляли на утилизацию, но теперь рабочие микрочипы будут ставить на авто при сборке.

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Таким образом, в Toyota несколько снизили требования к качеству компонентов с "идеальных" до "достаточно хороших". Это позволит компании больше не останавливать сборочные предприятия.

Напомним, дефицит микросхем в автопромышленности отмечается уже больше года. Его последствия ощущаются даже в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota начала брать с водителей деньги за запуск двигателя.