Toyota признала использование дефектных деталей авто: всему виной дефицит
На новые Toyota будут устанавливать микрочипы с дефектами. На надежность и безопасность авто это не повлияет.
Новые Toyota будут оснащать дефектными и бракованными деталями. Информацию официально подтвердил руководитель научно-исследовательского центра Toyota Такефуми Сига. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
Такефуми Сига заявил, что решение потребовало большого мужества у руководства концерна, и назвал такой шаг вынужденным. Всему виной – глобальный дефицит микрочипов: именно микросхемы с дефектами и будут ставить на автомобили Toyota.
Впрочем, в Toyota объяснили, что бояться нечего, ведь микрочипы будут полностью рабочими и не повлияют на характеристики авто или безопасность. Дело в том, что у Toyota очень высокие стандарты качества, а потому дефектными признаются даже детали неправильной формы либо с небольшими царапинами и вмятинами.
Подобные повреждения абсолютно никак не влияют на работу микросхем. Ранее такие детали сразу отправляли на утилизацию, но теперь рабочие микрочипы будут ставить на авто при сборке.Важно
Таким образом, в Toyota несколько снизили требования к качеству компонентов с "идеальных" до "достаточно хороших". Это позволит компании больше не останавливать сборочные предприятия.
Напомним, дефицит микросхем в автопромышленности отмечается уже больше года. Его последствия ощущаются даже в Украине.
Ранее Фокус рассказывал, что Toyota начала брать с водителей деньги за запуск двигателя.