UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Toyota наводнит рынок электрокарами: готовятся 16 новых моделей

573
Электромобили Toyota, Toyota bZ, электромобили Lexus, электрокары Toyota
Фото: Motor1.com | В общей сложности, представят 16 электрокаров Toyota и Lexus

Японский автопроизводитель обещает электрические кроссоверы, пикапы и даже спорткары. Запас хода некоторых моделей составит 700 км.

Концерн Toyota рассекретил свои планы по электрификации. Уже в ближайшие годы бренды Toyota и Lexus выпустят 16 новых электрокаров, причем среди них будут модели самых разных классов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электромобили Toyota, Toyota bZ, электромобили Lexus, электрокары Toyota
Больше всего готовят кроссоверов
Фото: Toyota

Некоторые электромобили Toyota и Lexus рассекретил на презентации лично руководитель концерна Акио Тойода. Все они относятся к семейству bZ: эта аббревиатура расшифровывается как beyond zero и намекает на нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу.

Первый представитель линейки, электрокроссовер Toyota bZ4X, уже показали ранее. Вскоре к нему присоединятся еще несколько кроссоверов – среди них будут как компактные модели, так и большие семиместные.

Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Пикап Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Компактный кроссовер Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электровнедорожник Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электроспорткар Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электровэн Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Ситикар Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota
Электромобили Lexus, Электромобили Toyota, электрокроссоверы Toyota, Электрокары Toyota

Электрокаром станет и преемник Toyota FJ, а еще планируется электропикап Toyota. Также анонсировали электричекий спорткар в духе Toyota MR2, седан, угловатый минивэн и миниатюрный городской электромобиль.

Важно
Капсула времени: на аукцион выставили 28-летний пикап Toyota без пробега
Капсула времени: на аукцион выставили 28-летний пикап Toyota без пробега

Lexus же готовит электрокроссовер на базе Toyota bZ4X – он появится уже в 2022 году. Кроме того, представили прототип дорогого электрического купе. Оно сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и проезжать без подзарядки до 700 км.

Ранее Фокус рассказывал о новой Toyota Avalon 2022. Седан прошел плановое обновление.