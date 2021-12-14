Toyota наводнит рынок электрокарами: готовятся 16 новых моделей
Японский автопроизводитель обещает электрические кроссоверы, пикапы и даже спорткары. Запас хода некоторых моделей составит 700 км.
Концерн Toyota рассекретил свои планы по электрификации. Уже в ближайшие годы бренды Toyota и Lexus выпустят 16 новых электрокаров, причем среди них будут модели самых разных классов. Об этом сообщает сайт Motor1.
Некоторые электромобили Toyota и Lexus рассекретил на презентации лично руководитель концерна Акио Тойода. Все они относятся к семейству bZ: эта аббревиатура расшифровывается как beyond zero и намекает на нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу.
Первый представитель линейки, электрокроссовер Toyota bZ4X, уже показали ранее. Вскоре к нему присоединятся еще несколько кроссоверов – среди них будут как компактные модели, так и большие семиместные.
Электрокаром станет и преемник Toyota FJ, а еще планируется электропикап Toyota. Также анонсировали электричекий спорткар в духе Toyota MR2, седан, угловатый минивэн и миниатюрный городской электромобиль.Важно
Lexus же готовит электрокроссовер на базе Toyota bZ4X – он появится уже в 2022 году. Кроме того, представили прототип дорогого электрического купе. Оно сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и проезжать без подзарядки до 700 км.
Ранее Фокус рассказывал о новой Toyota Avalon 2022. Седан прошел плановое обновление.