Toyota наводнит рынок электрокарами: готовятся 16 новых моделей

Японский автопроизводитель обещает электрические кроссоверы, пикапы и даже спорткары. Запас хода некоторых моделей составит 700 км.

Концерн Toyota рассекретил свои планы по электрификации. Уже в ближайшие годы бренды Toyota и Lexus выпустят 16 новых электрокаров, причем среди них будут модели самых разных классов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Больше всего готовят кроссоверов Фото: Toyota

Некоторые электромобили Toyota и Lexus рассекретил на презентации лично руководитель концерна Акио Тойода. Все они относятся к семейству bZ: эта аббревиатура расшифровывается как beyond zero и намекает на нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу.

Первый представитель линейки, электрокроссовер Toyota bZ4X, уже показали ранее. Вскоре к нему присоединятся еще несколько кроссоверов – среди них будут как компактные модели, так и большие семиместные.

[ + – ] Электромобили Lexus [ + – ] Пикап Toyota [ + – ] Компактный кроссовер Toyota [ + – ] Электровнедорожник Toyota [ + – ] Электроспорткар Toyota [ + – ] Электровэн Toyota [ + – ] Ситикар Toyota

Электрокаром станет и преемник Toyota FJ, а еще планируется электропикап Toyota. Также анонсировали электричекий спорткар в духе Toyota MR2, седан, угловатый минивэн и миниатюрный городской электромобиль.

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Lexus же готовит электрокроссовер на базе Toyota bZ4X – он появится уже в 2022 году. Кроме того, представили прототип дорогого электрического купе. Оно сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и проезжать без подзарядки до 700 км.

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