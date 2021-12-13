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Капсула времени: на аукцион выставили 28-летний пикап Toyota без пробега

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Toyota Hilux 1993 года, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, капсула времени
Toyota Hilux перепродают уже второй раз за год

Почти три десятилетия Toyota Hilux провела в гараже и практически не выезжала на дороги.

В США на аукцион Mecum выставили пикап Toyota Hilux 1993 года. Модель совсем не коллекционная, но она в состоянии нового авто. Об этом сообщает сайт аукциона.

Toyota Hilux 1993 года, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, капсула времени
Автомобиль идеально сохранился

Этот Toyota Hilux – настоящая капсула времени. За 28 лет пикап проехал всего 151 км (94 мили) и большую часть времени провел в гараже. До середины 2021 года у него был только один владелец.

Toyota Hilux 1993 года, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, капсула времени
Пробег авто - всего 94 мили (151 км)

Автомобиль идеально сохранился и выглядит так, будто только сошел с заводского конвейера. Впрочем, после многолетнего простоя в гараже все же пришлось заменить топливный насос, воздушный и масляный фильтры, топливный бак и шины.

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Пикап Toyota Hilux оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Toyota Hilux 1993 года, Toyota Hilux, пикап Toyota Hilux, капсула времени
Автомобиль не получил электростеклоподъемники

Интересно, что комплектация Deluxe не слишком богатая – в авто даже нет электростеклоподъемников, но установлена кассетная магнитола. Руль регулируется только по высоте, а салон обшит тканью.

Стартовая цена Toyota Hilux 1993 года не сообщается, но несколько месяцев назад автомобиль сменил владельца на другом аукционе и тогда за него отдали 45 тыс. долларов.

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