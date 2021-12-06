В Европе обнаружена редчайшая Волга ГАЗ-21: у нее дизельный двигатель
Всего выпустили только 167 ГАЗ-21 с дизелем. Такие авто продавались на европейском рынке.
В польском селе найдена очень нестандартная Волга ГАЗ-21. С виду это обычный советский седан, но под его капотом прячется дизельный двигатель. Об этом пишет сайт Carakoom.
Перед нами – не переделка и не прототип, а мелкосерийная модель для Европы. Не все знают, что ГАЗ-21 экспортировали не только в страны соцлагеря, но и в Австрию, Бельгию, Грецию, ФРГ, Финляндию, Швецию.
Бельгийское предприятие S.A. Scaldia-Volga даже наладило крупноузловую сборку Волги из машинокомплектов. Часть машин оснащали дизельными двигателями – всего выпустили лишь 167 таких седанов.Важно
Пока неизвестно, какой именно дизель под капотом ГАЗ-21. Дело в том, что модель комплектовали тремя разными моторами:
- Perkins – 1,6 л, 48 л. с.;
- Peugeot – 1,9 л, 58 л. с.;
- Rover – 2,3 л, 62-65 л. с.
С виду дизельная Волга не отличается от бензиновых седанов в экспортном исполнении. Автомобиль отличали лишь шильдики diesel, но конкретно на этом ГАЗ-21 они не сохранились. По фото видно, что это Волга третьей серии, выпускавшаяся в 1962-1970 годах.
Состояние Волги далеко от идеального – автомобиль не на ходу и проржавел. Впрочем, судя по всему, автомобиль купили и готовят к реставрации.
Ранее Фокус рассказывал о не менее редкой Волге для КГБ. Седан с мощным V8 под капотом обнаружили в Украине.