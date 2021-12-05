В Украине появилось авто из фильма "Назад в будущее": культовый спорткар засняли в Карпатах
DeLorean DMC12, по сути, оказался "евробляхой". Владелец не побоялся поехать на нем в горы.
В Украине заметили легендарный DeLorean DMC12. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" неожиданно засветилось на горнолыжном курорте Буковель. Фото DeLorean опубликовали на Instagram-странице drive luxury.
По-видимому, владельца редкого спорткара не испугала карпатская зима. Автомобиль обледенел и покрыт снегом.
Интересная деталь: DeLorean DMC12 является "евробляхой", ведь у него болгарские номера. Следует отметить, что автомобиль не подлежал льготной растаможке, ведь выпускали его еще в 1981-1983 годах и он не соответствует минимально необходимым эко-нормам Евро-2.
DeLorean DMC12 – редкая модель, ведь всего собрали лишь 8,5 тыс. купе. В фильме "Назад в будущее" автомобиль снялся уже после окончания производства.
Футуристический дизайн с дверьми типа "крыло чайки" разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро. Интересно, что все авто неокрашенные: их кузов полировали и покрывали специальным защитным раствором, именно поэтому они серебристые.
Заднемоторное купе оснащено довольно скромным 2,7-литровым V6 от Peugeot на 130 л. с. Его максимальная скорость – всего 175 км/ч, то есть даже по меркам 80-х автомобиль не был быстрым.Важно
Кстати, это минимум второй DeLorean в Украине. Еще один такой автомобиль хранится в коллекции мэра Днепра Бориса Филатова.
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