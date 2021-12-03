Внедорожный лимузин: самый дорогой кроссовер Bentley показали на первых фото

Bentley Bentayga EWB станет крупнее и просторнее внутри. Основной упор сделают на комфорте задних пассажиров.

Bentley Bentayga 2022 получит еще самую роскошную удлиненную версию Extended Wheelbase (EWB). Дорогой кроссовер заметили во время тестов за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Новый Bentley Bentayga EWB должны были представить еще в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса и дефицита микрочипов ее разработка несколько затянулась. По-видимому, кроссовер проходит финальные испытания.

[ + – ] Кроссовер удлиннят примерно на 15-20 см Фото: Motor1.com

Судя по фото, длина и колесная база Bentley Bentayga EWB увеличатся приметно на 15-20 см – это выдают большие задние двери. То есть, автомобиль достигнет около 5,3 м в длину.

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Возросшие размеры добавят места для ног задним пассажирам, хотя и в стандартной модели оно немалое. На втором ряду, скорее всего, установят два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. К слову, именно такая компоновка салона в удлиненном варианте одного из главных конкурентов модели — Range Rover 2022.

[ + – ] Модель будет доступна в бензиновых и гибридной версиях Фото: Motor1.com

Двигатели Bentley Bentayga EWB очевидно останутся такими же, как и в стандартной модели. Это значит, что предложат 4,0-литровый 550-сильный V8 твин-турбо, 6,0-литровый 635-сильный W12 и гибридную установку мощностью 449 л. с.

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