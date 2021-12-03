Новый электрокроссовер от Huawei: продвинутая электроника и 1000 км запаса хода
Кроссовер AITO будут продавать в онлайн-магазинах Huawei. Он получил огромную аккумуляторную батарею.
В Китае презентовали новый электромобиль AITO. Создали его совместно компания Huawei и автопроизводитель Seres. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто"). В Huawei занимались операционной системой Harmony для мультимедиа и электроникой для авто, а в Seres разработали платформу и силовую установку. Продавать кроссовер будут через сеть онлайн-магазины Huawei.
AITO – пятиместный кроссовер со стремительным дизайном. У него раскосые фары и выдвижные дверные ручки. На выбор предложены колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. По размерам автомобиль сопоставим с Audi Q5 и Porsche Macan:
- Длина – 4770 мм
- Ширина – 1930 мм
- Высота – 1625 мм
- Колесная база – 2880 мм
Электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 428 л. с. и огромной (весом 1,3 тонны) аккумуляторной батареей рекордной емкостью 200 кВт∙ч.
Помимо этого, установлен 1,5-литровый 125-сильный бензиновый мотор-генератор, вырабатывающий электроэнергию (как у BMW i3). Он расходует всего 0,8 л/100 км. Суммарный запас хода составляет 1000 км.Важно
К слову, это не первый автомобиль Huawei. Совсем недавно компания презентовала еще один электрический кроссовер, причем с такой же огромной батареей, но без бензинового двигателя.
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