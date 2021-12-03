Новий електрокросовер від Huawei: просунута електроніка та 1 000 км запасу ходу

Кросовер AITO продаватимуть в онлайн-магазинах Huawei. Він отримав величезну акумуляторну батарею.

У Китаї презентували новий електромобіль AITO. Створили його спільно компанія Huawei та автовиробник Seres. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto ("Додавання інтелекту в авто"). У Huawei займалися операційною системою Harmony для мультимедіа й електронікою для авто, а в Seres розробили платформу та силову установку. Продаватимуть кросовер через мережу онлайн-магазини Huawei.

[ + – ] Запас ходу електрокара – 1 000 км Фото: CarNewsChina

AITO — п'ятимісний кросовер зі швидким дизайном. У нього розкосі фари та висувні дверні ручки. На вибір запропоновані колісні диски діаметром 19 і 20 дюймів. За розмірами автомобіль можна порівняти з Audi Q5 і Porsche Macan:

довжина — 4 770 мм;

ширина — 1 930 мм;

висота — 1 625 мм;

колісна база — 2 880 мм.

Електромобіль оснащений двома двигунами загальною потужністю 428 к. с. і величезною (вагою 1,3 тонни) акумуляторною батареєю рекордною ємністю 200 кВт∙год.

[ + – ] AITO отримав батарею вагою 1,3 тонни Фото: CarNewsChina

Крім цього, встановлений 1,5-літровий 125-сильний бензиновий двигун, що виробляє електроенергію (як у BMW i3). Він витрачає лише 0,8 л/100 км. Сумарний запас ходу становить 1 000 км.

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До речі, це не перший автомобіль Huawei. Нещодавно компанія презентувала ще один електричний кросовер, причому з такою ж величезною батареєю, але без бензинового двигуна.

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